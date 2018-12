Tierschutz-Demo in Husum : Mahnwache gegen Grausamkeit an Tieren

Ein Street-Team der Tierrechtsorganisation Peta hatte in Husum zur Demo mit Mahnwache am Schlachthof aufgerufen.

von Volkert Bandixen

14. Dezember 2018, 18:56 Uhr

„Wir möchten uns für Tier-Rechte engagieren“, sagte Claudia Schultz vom Peta-Zwei-Street-Team aus Flensburg gestern zu Beginn einer Mahnwache, die unter dem Motto „Ein Licht der Hoffnung“ stand. Nachdem einige der mehr als 30 Teilnehmer in der Innenstadt Passanten auf Laptops gezeigt hatten, was sich tagtäglich für grausame Szenen in Schlachthöfen abspielen, gingen sie in einem Demo-Zug zum Schlachthof. „Hier stellen wir symbolisch Grabkerzen auf für die rund 2000 Rinder, die hier wöchentlich geschlachtet werden“, so Claudia Schultz. Bundesweit gab es nach den Worten der Initiatoren in 20 Städten ähnliche Aktionen, bei denen der Verzehr von Fleisch, wie er im Moment stattfindet, hinterfragt wird.