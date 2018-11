Konzert in Schwesing : Magischer Abend mit irischen Melodien

Die schwedische Gruppe West of Eden ist am 8. Dezember zu Gast in der Schwesinger Kirche.

von hn

19. November 2018, 15:34 Uhr

In der Schwesinger Kirche ist am Sonnabend, 8. Dezember, die schwedische Gruppe West of Eden zu Gast. Die sechsköpfige Band lädt ein zu einem magischen Abend mit irischer und englischer traditioneller Weihnachtsmusik. Präsentiert wird eine Mischung aus mittelalterlichen Hymnen, instrumentalen irischen Melodien und Weihnachtsliedern, gekrönt mit modernen Celtics-Klassikern. Beginn ist um 19.30 Uhr. Präsentiert wird das Konzert von der Amtsvolkshochschule Viöl. Anmeldungen nimmt Gert Nissen unter Telefon 0461/979787 entgegen.