von Udo Rahn

30. Juni 2019, 10:41 Uhr

Husum | Brütende Mittagshitze über der Kleikuhle, doch Husums Bauamtsleiter Jörg Schlindwein schlug ein eiskalter Wind entgegen. Rund 100 Bürgerinnen und Bürger hatten sich vom Marktplatz aus zum „Stein des Anstoßes“, dem geplanten „Stadtbalkon“ an der Kleikuhle just dorthin auf den Weg gamacht. Dort wartete der Mann vom Bauamt bereits – mit den Plänen in der Hand. Einige Husumer Bürger – federführend Bernd Bednarz und Bernd Biermann – hatten zu diesem Stadtspaziergang eingeladen. Das Motto: „Sand im Getriebe“.

Kaum dass Bednarz die große Runde, darunter auch Politiker wie Helmut Stemke (WGH), Lothar Pletowski (CDU) und Bürgervorsteher Martin Kindl (ebenfalls CDU) begrüßt, um „sachliche Beiträge“ gebeten und klargemacht hatte, dass der Widerstand der Husumer gegen die Planungen an der Kleikuhle wachse und wohl in eine Unterschriftenaktion einmünden werde, wurde Schlindwein auch schon von allen Seiten aufs Korn genommen. „Sie haben es hier mit denkenden Bürgern zu tun“, rief jemand aus der Menge. Und da es keine Mikrofone gab, entwickelte sich schnell ein ziemlich lauter Schlagabtausch, den sich allerdings längst nicht alle bis zum Ende anhören wollten, zumal sie selbst kaum zu Wort kamen. Also waren viele schon nach der ersten Runde gegangen. Immer wieder viel der Halbsatz „hat doch keinen Zweck“.

Was fehlte, waren konstruktive Vorschläge aus den Reihen der Bürger. Eine Einwohnerin meinte, man könne doch für die Kinder eine Matschzone einrichten könnte und mehr Bäume pflanzen. Sitzgelegenheiten, schön gemacht, würden auch reichen. Auch die politischen Vertreter wurden mehr oder weniger in Einzelgespräche verwickelt. Und so stellte Schlindwein immer wieder die Frage, wer eigentlich genau wisse, was hier geplant sei. Es dauerte seine Zeit und bedurfte vieler gebetsmühlenartiger Widerholungen, bis es gelang, die Planungen einmal sachlich zu durchdringen.

Dollpunkt war dabei das geplante Investitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro und dass man vom sogenannten Balkon am Ende vor allem auf die Silos schauen werde. „Müssen Sie ja nicht. Sie können doch auch auf die Kleikuhle sehen. Also, wir planen, nichts weiter, als einen behindertengerechten Fahrstuhl, eingebaut in einem schönen Gebäude, auf dessen Dach – quasi als Zugabe – eine Plattform zur Rundumsicht entstehen soll“, so Schlindwein. Den Untergrund zu befestigen, verschlänge das meiste Geld. Und: „Wir müssen was machen, weil die Bahn spätestens in drei Jahren den Übergang zum Dockkoog dichtmacht. Und dann?“ Wie kommen Sie sicher zum Außenhafen? Wir müssen als Stadt doch vorsorgen“, versuchte Schlindwein die Planungen verständlich zu machen.

Auf die Frage, warum eine Rampe vom Tunnel aus nicht ausreiche, erklärte der Bauamtsleiter, dass die dann wegen der geforderten Neigung von vier Prozent im Fischhaus enden würde. Ansonsten würde sie zu steil. Das habe bereits der Behindertenbeauftragte festgestellt. „Ich bekenne mich schon lange zu diesem Platz und zu den vorgesehenen Planungen“, erklärte Lothar Pletowski. Der Platz werde kleiner, und man könne in alle Richtungen sehen. Auch tuuristische Gesichtspunkte spielten bei der Gestaltung eine Rolle. „Was mich entsetzt hat: Die Grünen wollten die gesamte Fläche versiegeln“, sagte Pletowski. Nach einer Stunde brach Bernd Bednarz die Veranstaltung ab, aber Schlindwein ließ sich auch danach noch Zeit für Gespräche. „Ich beantworte Ihre Fragen auch in meinem Dienstzimmer.

Die Einwohnerfragestunden in den Ausschuss- und Stadtvertretersitzungen sind dafür da, genau solche Dinge zu klären“, riet er. Und noch eines verdeutlichte deer Mann vom Bauamt: „Es ist noch bei beim Thema Kleikuhle noch nichts in Stein gemeißelt. Es liegt nur eine Empfehlung des Bauausschusses vor.“