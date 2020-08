Podcast: Seelenfutter : Lyrik und Bibel: Susanne Gasoffky und Friedemann Magaard im Gespräch

Ein Ohrenschmaus nicht nur für Corona-Zeiten: Jeden Samstag eine neue Folge.

Ein ganzes Land befindet sich im Lockdown. Eine nie da gewesene Situation. Die Schlagzeilen überschlagen sich und keiner weiß, wie ihm so recht geschieht. „Da muss etwas her, das gut tut. Ein bisschen Nahrung für die Seele“, sagten sich zumindest die Autorin und Journalistin Susanne Garsoffky aus Eiderstedt und der Husumer Pastor Friedemann Magaard. Doch wie die Menschen erreichen – so ganz ohne Gottesdienste und Lesungen? Klar, die Technik macht es möglich: Sie liefern ihre Seelennahrung via Podcast an die Hungrigen. Ein Ohrenschmaus sozusagen. Gassoffky schmeißt die Lyrik in den Topf, Magaard rührt die passende biblische Zutat dazu. Gegessen wird gemeinsam: In rund 25 Minuten tauschen sich der Pastor und die Lyrikerin gemeinsam – per Zoom-Konferenz – über Gedicht und biblischen Text aus und nehmen ihre Gespräche live auf. Seitdem gibt es jeden Sonnabend eine neue Folge. Anfangs ging es viel um Corona, war dies schließlich der ursprüngliche Anlass. Jetzt geht es um – naja – Gott und die Welt eben.

Der Audio-Beitrag folgt einem festen Muster: „Jeder sucht ein Gedicht aus und der andere sucht dann einen passenden biblischen Text dazu“, sagt Susanne Garsoffky. Lyrikerin und Pastor schicken sich Gedichte und Bibelstellen jeweils vorher zu, sodass sie sich vorbereiten können, darüber gesprochen wird aber erst während der Aufzeichnung.

Dabei lernen nicht nur die Zuhörer viel über Gedichte und die Bibel, sondern auch Garsoffky und Magaard tauchen immer tiefer in das gegenseitige Metier ein. „Ich lerne die Bibel immer besser kennen und Friedemann Magaard taucht in die Lyrik ein“, sagt Garsoffky.

Und ist es nicht manchmal schwierig, immer wieder aufs neue ein Gedicht und eine passende Bibelstelle zu finden? „Nein, das Themenspektrum ist so breit, außerdem bekommen wir auch viele Anregungen von unseren Zuhörern“, sagt die Autorin.

Beim Reinhören bemerkt man tatsächlich nicht, dass Garsoffky und Magaard nicht in einem Raum sitzen. Als hätten sie nie etwas anderes getan, tragen Lyrikerin und Pastor mit sanften Stimmen zunächst ihr ausgewähltes Gedicht und die Bibelstelle vor und führen anregende Diskussionen. Am Ende wird das Gedicht dann nochmal vorgetragen: „Nach dem Gespräch wirkt es ganz anders“, schwärmt Garsoffky. Die Begeisterung, mit der die beiden dabei sind, ist dem Podcast anzuhören. Und auch den Zuschauern scheint es zu gefallen. Viele Rückmeldungen erreichen das Team und die Reichweite steigt mit den Ausspielkanälen.

Jeden Donnerstag wird aufgezeichnet, sonnabends wird dann die neueste Folge auf Spotify und auf der Internetseite der Kirche hochgeladen. Und auch der Offene Kanal Westküste ist auf die Produktion aufmerksam geworden und strahlt immer sonnabends um 16 Uhr das neueste Seelenfutter aus.

Am Sonntag können Interessierte das Duo dann im Rahmen der Husumer Sommerpredigt-Reihe „Wir werden sein wie die Träumenden“ live erleben. Vorgetragen werden Gedichte von Rainer Maria Rilke und Dorothee Sölle. Die Dialogpredigt trägt die Überschrift: „Träume mich, Gott“.

Der Gottesdienst in der Marienkirche beginnt um 11 Uhr. Um 18 Uhr musizieren Kai Krakenberg (Orgel) und Thomas Vester (Saxophon) in der musikalischen Andacht „Ausklang“. Worte zur Besinnung spricht Friedemann Magaard.

Links:

>https://anchor.fm/Seelenfutter;

>https://open.spotify.com/show/

0KYjONCcwfkFw6crcNbVIn?si=

D6b8a5i8RAW3G15YFS1szQ