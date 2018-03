Eiderstedt vor der Kommunalwahl : Lust und Frust der Kommunalpolitik

Eiderstedter Bürgermeister erläutern in unserer Serie die Zukunftsthemen und was nicht oder gut gelungen ist, diesmal aus Garding, Welt, Tümlauer-Koog und Westerhever.

von Ilse Buchwald

27. März 2018, 09:00 Uhr

Am 6. Mai sind alle Bürger dazu aufgerufen, bei der Kommunalwahl für die neue Gemeinde- oder Stadtvertretung in ihrer Kommune zu stimmen. Auch im Amt Eiderstedt wird über die Zusammensetzung der Selbstverwaltung entschieden. Was hat sich in den vergangenen Jahren getan? Was können die Dorfchefs vorweisen? Stellen sie sich ein weiteres Mal zur Wahl? Und wo liegen die Schwerpunkte für die Zukunft ihrer Gemeinde? Wir haben die Bürgermeister gefragt. Hier: Teil 3.

Nachdem Ranjet Biermann im Januar 2015 sein Amt als Gardinger Bürgermeister aus persönlichen Gründen niederlegte, musste sich die Stadtvertretung neu aufstellen, erinnert seine Nachfolgerin Andrea Kummerscheidt an die Turbulenzen der vergangenen Wahlperiode. „In den vergangenen drei Jahren haben wir sehr hart an der Entwicklung unserer Stadt gearbeitet. Heute kann ich nur sagen, dass ich sehr stolz auf alle Mitglieder bin, denn durch die klugen, zukunftsorientierten und manchmal auch mutigen Beschlüsse, immer das Wohl unserer kleinen Stadt im Auge behaltend, hat sich unglaublich viel in Garding getan. Sie verweist auf die 13 Bauleitverfahren, die laufen. „Einer der schönsten Erfolge, ist der gerade im Bau befindliche Discounter mit Fachmarkt“, so Kummerscheidt weiter. Aber auch das neue Pflegeheim mit 60 Arbeitsplätzen, Investoren, die für genügend Wohnraum sorgen, viele Zuzüge, auch von jungen Familien, eine Altstadt, die immer mehr zum kulturellen Zentrum wird, zeigen, Garding ist erwacht. Mit dem Gewerbegebiet an der B 202 sind neue Arbeitsplätze für die Region in Sicht.“

Die Hauptthemen der Zukunft sind für die 53-Jährige die Weiterentwickung des Kooperationsraums Mittleres Eiderstedt, die Digitalisierung und die ärztliche Versorgung, dieses beides zusammen mit allen Gemeinden der Halbinsel und der Stadt Tönning. Die Selbstbestimmung der Kommunen zu erhalten, „uns aber trotzdem gemeinsam breit für die Zukunft aufzustellen und mit einer Stimme zu sprechen, da, wo es nötig ist, das wäre für unsere wunderschöne Halbinsel ein Gewinn“.

Andrea Kummerscheidt will weitermachen. Seit 2008 ist sie Stadtvertreterin. Von 2013 bis 2015 war sie 2. stellvertretende Bürgermeisterin. Am 26. Februar 2015 wurde sie zur ersten Bürgermeisterin in der Geschichte Gardings gewählt. Wenn gewünscht, will sie dieses Amt weiter ausfüllen.

„Ernüchternd war und ist die Erkenntnis, wie lange Projekte von der Idee bis zur Umsetzung benötigen, ohne dass man selber darauf Einfluss hat“, sagt Welts Bürgermeister Dirk Lautenschläger. „Die Abläufe, die zur Schließung des Tönninger Krankenhauses geführt haben, waren leider auch nicht von so viel Ehrlichkeit geprägt, wie man es eigentlich erwarten sollte, genannt sei die vorzeitige Schließung, die Umsetzung der Nachfolge-Lösungen lässt auf sich warten.“ Bedauerlich sei es auch, das man zum Teil, um Informationen zu bekommen, sehr viel Zeit verbraucht. „Zeit, die man als berufstätiger Ehrenamtler nicht uneingeschränkt hat. Dadurch kann man manchmal auch nicht hartnäckig genug am Ball bleiben“, so Dirk Lautenschläger. Die Erkenntnis, es nicht allen recht machen zu können, sei zwar nicht neu und gehörte zur Ausnahme, erleichterte das Ehrenamt aber nicht. Das es von einer Mehrheit abgelehnt worden sei, Gespräche über eine Fusion zwischen Welt und Vollerwiek zu führen, „ist auf der einen Seite eine negative Erfahrung, da zum Teil mit falschen Tatsachen argumentiert worden ist“. Auf der anderen Seite war es positiv, wie viele aktiv an den Einwohnerversammlungen teilgenommen haben. Die Zusammenarbeit im Kooperationsraum sowie den Rufbus sieht Lautenschläger ebenfalls positiv.

Hauptthemen der Zukunft sind für ihn: der Ausbau des Glasfasernetzes, die Ärzteversorgung, die Unterhaltung und der Ausbau des Radwegenetzes, Unterhaltung und Pflege von Gräben, die Zusammenarbeit der Gemeinden und der Stadt Garding sowie mit der Amtsverwaltung weiter zu stärken sowie Abbau von Misstrauen, Einführung des Rufbusses in ganz Eiderstedt, Förderung der Schulen und Kindergärten sowie Entwicklung der kleinen Gemeinden.

Dirk Lautenschläger will weitermachen. Der 44-Jährige ist seit zehn Jahren in der Gemeindevertretung und seit Oktober 2012 Bürgermeister. Es gebe genügend Kandidaten für die Gemeindevertretung.

„Wenn alle Landespolitiker ihre Wahlversprechen einhielten, dann hätte ich nichts Negatives“, sagt Christian Marwig, Bürgermeister von Tümlauer-Koog. Ihm stößt sauer auf, dass das Ehrenamt auf der einen Seite bejubelt und über den grünen Klee gelobt wird, „aber wenn es dann ans Eingemachte geht, kümmert sich keiner“. Positiv für ihn ist, dass nun die Deicherhöhung langsam Konturen annimmt. „Wir haben uns jahrelang dafür eingesetzt.“ Das Entwicklungskonzept für die Lokale Tourismus-Organisation sei zukunftsweisend, denn „der Tourismus ist unser wichtigster Wirtschaftsfaktor“. Auch dass das Glasfasernetz nun langsam näher kommt, stimmt ihn zuversichtlich.

Die 59-jährige Marwig ist seit 1992 im Gemeinderat und seit 2007 Bürgermeister. Er will weitermachen und würde auch wieder als Bürgermeister kandidieren. In der Gemeinde gab es keine Probleme Kandidaten für die Kommunalwahl zu finden. „Die Listen von Wählergemeinschaft und Dorfgemeinschaft sind voll.“

Nur noch eine Liste gibt es zur Kommunalwahl in Westerhever. Es würden immer weniger, die in der Kommunalpolitik aktiv sein können, erklärt Bürgermeister Olaf Dircks. Zum einen habe das mit dem Alter zu tun, zum anderen lebten in der 103-Einwohner-Gemeinde viele, die ihren Arbeitsplatz ganz woanders hätten, also zeitlich die Mitarbeit nicht schafften. „Und außerdem müssen wir ja noch den Wahlvorstand mit sechs Personen besetzen, die dürfen aber nicht für die Gemeindevertretung kandidieren.“ Insgesamt stehen zehn Bewerber auf der Liste. Die ersten sieben haben schon den bisherigen Gemeinderat gebildet. Der 51-jährige Olaf Dircks will auch weitermachen. Er ist seit 1994 Gemeindevertreter und seit 2013 Bürgermeister. In den knapp 20 Jahren zuvor war er abwechselnd erster und zweiter stellvertretender Bürgermeister.

Negativ war für ihn in der vergangenen Wahlperiode das Thema Schafberg. Die Gemeinde war vom Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) über das geplante Planieren des Schafbergs nicht informiert worden. „Aber wir merken auch in anderen Bereichen eine gewisse Machtlosigkeit, man wird oft vertröstet. Beispiel Gänsefraß und Entschädigung. Da gibt es schon seit Jahrzehnten kein Vorwärtskommen.“ Und auch das Beantragen von Fördergeldern ist ein negativer Aspekt seiner ehrenamtlichen Arbeit. „Das ist so kompliziert, dass einem die Lust vergeht.“

Doch gibt es auch positive Aspekte. „Die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist wirklich gut, und auch die Unterstützung durch das Amt.“ Ein besonderer Höhepunkt war die 900-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahr 2014. Zufrieden ist Dircks auch damit, dass die Planung für das Mehrzweckgebäude am Deich so weit ist, dass mit dem Bau begonnen werden kann.