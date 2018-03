Salvatorabend in Husum : Luftwaffe feiert weiß-blaues Fest

180 Gäste kamen zum diesjährigen Salvatorabend in die Fliegerhorstkaserne – der Stellvertreter des Inspekteurs hielt die Gastrede.

von Stefan Petersen

05. März 2018, 08:00 Uhr

Ganz so viele Tischreihen wie sonst gab es nicht beim diesjährigen Salvatorabend in der Fliegerhorstkaserne, der wie stets vom Hausherrn, dem Flugabwehrraketengeschwader 1, in Zusammenarbeit mit der Traditionsgemeinschaft der Ehemaligen des Jagdbombergeschwaders 41 ausgerichtet wurde. Gelegen haben mag das zum Teil an der „Konkurrenzveranstaltung“ – die Husumer Feuerwehr hielt am selben Abend ihre Mitgliederversammlung ab (siehe nächste Seite) –, sicherlich aber auch an den Witterungsbedingungen und dem Umstand, dass für die Gäste kein Fahrdienst am Ende des Abends verfügbar war. „Wir sind dermaßen in die Vorbereitungen für die taktische Überprüfung durch die Nato eingebunden, dass wir dafür einfach keine Ressourcen mehr haben“, erläuterte Geschwaderkommodore Oberst Arnt Kuebart. Zudem sei der Erlass, der die Gestellung eines solchen Fahrdienstes regelt, seit vergangenem Jahr geändert worden – „und ich müsste alle Augen und Ohren verschließen, um diesen Service weiter zu genehmigen.“

Nach der Begrüßung der etwa 180 anwesenden Gäste aus Politik, Bundeswehr, Verwaltung und Öffentlichkeit durch Kuebart und den Vorsitzenden der Traditionsgemeinschaft, Wolfgang Grapentin, beleuchtete Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks, der Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe, die Situation dieser Teilstreitkraft im Lichte der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen. „Übrigens meine erste ,Bierzeltrede‘ in diesem Amt“, wie er verriet. Mit Blick auf die jüngsten Ankündigungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, neue und „unbesiegbare“ Waffensysteme einführen zu wollen, malte er ein düsteres Bild der Lage: „Durch diese Entwicklungen wie auch durch die Annexion der Krim und den Ukraine-Konflikt sind wir gezwungen, der Landes- und Bündnisverteidigung wieder erste Priorität einzuräumen.“ So komme auch den Kräften der bodengebundenen Luftverteidigung und damit dem Husumer Geschwader eine hohe Bedeutung zu – „von der Abwehr von Kampfhubschraubern bis hin zur Bekämpfung von Marschflugkörpern“ reiche die Aufgabenpalette. Für die Patriot-Flugkörper, mit denen der Verband derzeit ausgerüstet ist, sei bereits ein modernes Nachfolge-System in Planung.

Eine Ablösung werde auch für den Tornado-Jagdbomber gesucht. „Hier brauchen wir unbedingt einen Jet mit geringer Entdeckbarkeit durch Radar und selbst durch Satelliten“, forderte er, ohne konkret einen Flugzeugtyp zu benennen. Hingegen sei klar, was auf den Eurofighter ab den Jahren 2040 bis 2045 folgen werde: „Da werden wir mit den Franzosen zusammen ein neues Kampfflugzeug entwickeln, das ist im vergangenen Juli zwischen den Regierungen unserer beider Länder fest vereinbart worden.“

Rieks gab der Hoffnung Ausdruck, das sein Sohn, der sich gerade in der Offizierausbildung befinde, in eine moderne und schlagkräftige „State-of-the-Art-Luftwaffe“ hineinwachsen werde. Um dann noch einmal den Bogen nach Husum zu schlagen und die norddeutsche Lebensart mit ihrer Weltoffenheit und zugleich der Verschwiegenheit der Küstenbewohner zu loben: „Und auf die muss ich auch bauen, denn eigentlich bin ich auf einer Kur in St. Peter-Ording, die ich ganz ohne ärztliche Erlaubnis für diesen Abend verlassen habe.“

Bei Schweinshaxe, Leberkäs und Bier und begleitet von den bayerischen Klängen einer Abordnung des Marinemusikkorps Ostsee tauschten sich die Gäste anschließend in vielerlei Gesprächsrunden aus – nicht wenige sind nur einmal im Jahr in Husum, und das zum Salvatorabend. Unter anderem war auch der ehemalige Kommodore des Verbandes Marcus Ellermann, mittlerweile zum Brigadegeneral befördert, zu Gast. Und trotz fehlenden Fahrdienstes machten sich erst um zwei Uhr morgens die letzten Standhaften auf den Weg. Nicht selber, natürlich, sondern mit dem Taxi.