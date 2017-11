Erweiterung der Kindertagesstätte : Löwenstedt denkt über neue Projekte nach

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Für Dienstag (28.) lädt die Gemeinde Löwenstedt ab 19 Uhr in der Gaststätte Friedensburg zu einer Bürgerversammlung ein, in der die Einwohner unter anderem erfahren werden, wie das neue Gemeindewappen aussehen wird. In der jüngsten Gemeindevertretung stellte Bürgermeister Holger Jensen bereits ein erstes Muster der hauptsächlich in Blau und Geld gehaltenen Flagge vor und verlas dazu die nicht ganz unkomplizierten heraldischen Regeln. Diese Details sollen in der Einwohnerversammlung ebenso thematisiert werden, wie die von einem jungen Bürger entwickelte Straßenbeleuchtungs-App und das Projekt Kunstrasenplatz, zu dem sich Vertreter des örtlichen Sportvereins ausführlich äußern werden. Da vor der Veranstaltung ein Imbiss gereicht werden soll, erhalten alle Einwohner eine Einladung zu diesem Treffen, mit der Bitte um verbindliche Anmeldung.

Auch mit der Situation im Kindergarten hat sich der Gemeinderat aktuell beschäftigt. Wie Holger Jensen berichtete, ist die Einrichtung mit nunmehr 22 Kindern je Regelgruppe und zehn Krippenkindern an ihrer Belastungsgrenze gekommen. Abgesehen davon, dass durch den Einbau von Akustikdecken der Lärmpegel in der Einrichtung reduziert werden soll, will er nun gemeinsam mit seinem Haselunder Amtskollegen Jan Thormählen Überlegungen anstellen, ob für die Zukunft über eine Erweiterung der Kita nachgedacht werden muss oder andere Lösungen denkbar sind.

Den Antrag des Amtswehrführers Rolf Schadwald, künftig zu allen Sitzungen der Gemeinde eingeladen zu werden, zumindest dann, wenn feuerwehrrelevante Themen auf der Tagesordnung stehen, beschied Löwenstedt mit einer Alternativ-Idee: Künftig soll Gemeindewehrführer Guido Albertsen zu jeder Sitzung, in der es um Feuerwehr-Angelegenheiten geht, eine Einladung erhalten und diese dann nach eigenem Ermessen an den Amtswehrführer weitergeben.

Wie Albertsen berichtete, ist der Theater-Fundus inzwischen aus dem Gerätehaus ausgezogen, so dass der Platz dort nun wieder für den eigenen Bedarf der Feuerwehr genutzt werden kann. Der Fundus, der gemeinsam mit dem Gemeindearchiv in einen umgebauten Stall in der Dorfmitte eingezogen ist, soll Anfang nächsten Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt werden. „Wir werden dazu all die fleißigen Helfer, die hier sehr viel Eigenleistung erbracht haben, einladen“, kündigte Holger Jensen an. Die Kosten für die Herrichtung des Gebäudes belaufen sich – auch durch die notwendigen Einbau einer feuerfesten Tür – auf rund 30 940 Euro. Der Besitzer hat der Gemeinde die Räume auf zwölf Jahre kostenfrei vermietet.

Einen großen Schritt nach vorne macht Löwenstedt noch in diesem Jahr in Punkto Internet: Drei HotSpots sollen installiert werden, damit die Bürger und Besucher von Veranstaltungen auch außerhalb der Gebäude online gehen können. Interessant ist dies auch für die sportlichen Ereignisse im Dorf und die Live-Übertragung von Spiel- und Wettkampf-Ergebnissen. Zusätzlich zu dem bereits in der Gastwirtschaft verfügbaren HotSpot wird die problemlose Einwahl in das TNG-Netz in Kürze auch am Sportplatz, an der Reithalle und am Bouleplatz möglich sein. Die Kosten dafür belaufen sich auf gut 3700 Euro, wobei die Wirtschaftsförderung die Hälfte dieser Summe trägt. „Den Rest, also 1800 Euro, übernimmt der Bürgerwindpark Löwenstedt“, verkündete der Bürgermeister.

Abschließend gab er bekannt, dass die Erneuerung der Straße Richtung Ostenau bei entsprechender Witterung doch noch in diesem Jahr erfolgen kann.