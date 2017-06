Bondelum : Löschfahrzeug zum Schnäppchen-Preis

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

Bei der Suche nach einem passenden Ersatz für das nicht mehr reparaturfähige Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF/W) ist der Freiwilligen Feuerwehr Bondelum laut Wehrführer Ernst Thomsen ein wahrer Glücksgriff gelungen: Zum Preis von 6000 Euro entdeckten die Blaujacken im Internet das Angebot der Freiwilligen Feuerwehr Husum, die ihr 30 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug (LF) 16/12 der Marke Iveco Magirus verkaufen wollte – genau das, was die Bondelumer gesucht hatten. Uns das zu einem ihrer Meinung nach unschlagbar günstigen Preis.

„Da mussten wir sofort zugreifen, und da damals beim Bau unseres Gerätehauses Weitsicht bewiesen wurde, ist das Tor auch breit genug für dieses große Fahrzeug, das zudem zwei Drittel unserer Kameraden mit Führerscheinklasse II fahren können“, sagte Thomsen in der Bondelumer Gemeindevertreter-Sitzung und bat um nachträgliche Zustimmung zu diesem im März getätigten Kauf. „Hätten wir ein neues Einsatzfahrzeug kaufen müssen, wäre diese Anschaffung selbst bei kleinerer Größe um ein Vielfaches teurer geworden“, pflichtete ihm das Gremium bei und stimmte dem Antrag ohne Gegenstimme zu.

Weitere Themen:

Mit einer Stimme sprach das Gremium auch beim Thema Windkraft, für deren Planung das Land aus der Gemeinde noch eine Stellungnahme bekommen soll. Dass die südöstlich gelegene Fläche PR1 NFL 110 für neue Windkraftvorhaben komplett gestrichen wurde, wollen die Bondelumer ebenso wenig hinnehmen, wie die Beschränkung einer Fläche im nordwestlichen Zipfel (PR1 NLF 105) auf Repowering. Zudem wurde von einem westlich gelegenen Areal (PR1 NLF 107) ein Teilstück abgeschnitten. Da für alle drei Flächen bereits eine vorläufige Bürgerwindparkgesellschaft gegründet wurde und die nötigen Beurteilungen bereits erfolgt sind, will sich die Gemeinde anhand des vorliegenden Gutachtens dafür einsetzen, dass diese Vorhaben doch noch eine Chance haben. „Wir möchten erreichen, dass die Landesplanung die NFL 105 als Vorranggebiet ohne die Einschränkung auf Repowering ausweist und die entfallenen Flächen wieder aufnimmt“, so Bürgermeister Hans-August Carstensen.

Das Haushaltsjahr 2015 schließt die Gemeinde Bondelum mit einer Bilanzsumme in Höhe von knapp 248.000 Euro und einem Jahresfehlbetrag von gut 15.000 Euro ab, der durch die Ergebnisrücklage ausgeglichen werden soll. „Das Folgejahr sieht um einiges besser aus“, warf der Leitende Verwaltungsbeamte und Protokollführer Gerd Carstensen ein, denn die liquiden Mittel, also die Forderungen gegenüber der Amtskasse, die 2015 noch mit rund 84.000 Euro beziffert wurden, erhöhen sich in 2016 schon wieder auf 113.000 Euro.