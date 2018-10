Goldebek : Löcher und vollgelaufene Regenrinnen

Goldebeks Gemeindevertreter sind unzufrieden mit den Ergebnissen der Rollsplitt-Arbeiten.

von Stephan Bülck

01. Oktober 2018, 16:57 Uhr

„Das ist nicht so gut gelaufen“, erklärte Gemeindevertreter Hauke Jensen in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung – und stieß dabei auf breite Zustimmung. Gemeint waren die Rollsplitt-Arbeiten im Dorf. Anlass war der Bericht aus dem Bau- und Wegeausschuss. Im Verlauf einer lebhaften Diskussion wies ein Gemeindevertreter unter anderem darauf hin, dass sich die schwarze Masse, auf die der Splitt aufgetragen worden sei, beispielsweise in der Osterstraße in den Ablaufrinnen für Regenwasser gesammelt habe und dort fest geworden sei. Weiterhin sei sie auf Pflastersteine und ins Gras gelaufen.

Hauke Jensen ergänzte dazu, dass in bereits fertiggestellten Straßen immer noch grüne Markierungen zu finden seien, die auf Schäden hinweisen. Wenn die Arbeiten in diesen Straßen aber abgeschlossen seien, so dürften diese Markierungen eigentlich nicht mehr zu sehen sein, merkte er an.

Bürgermeister Peter Jensen erklärte zu der Thematik, man habe bereits die zuständige Stelle beim Kreis über das Problem informiert und auch Fotos von den beanstandeten Abschnitten weitergeleitet. Dort habe man ihm versprochen, so Jensen weiter, sich mit der ausführenden Firma in Verbindung zu setzen. „Doch bis heute ist nichts geschehen.“ Auch bedauerte er, nicht, wie vereinbart, beim Start der Arbeiten vorher informiert worden zu sein.

Goldebeks Kommunalpolitiker fordern nun Nachbesserungen. Holger Kaltenbach riet: „Wir sollten noch einmal durch den Ort gehen und uns ansehen, was die Firma gemacht hat.“ Hier müsse in jedem Fall nachgebessert werden, so Hauke Jensen. Er schlug vor, dass die Gemeinde ihren Anteil an den Arbeiten erst dann zahlen solle, „wenn alles in Ordnung ist“.

Einig waren sich die Gemeindevertreter in einem weiteren Punkt, nämlich, dass sie ihr Ziel, jedes Jahre ein Brückengeländer in der Gemeinde zu erneuern, beibehalten. Für das Jahr 2019 werden es auf Grund des Bedarfs sogar eineinhalb sein. Vorgeschlagen wurde, sie verzinken zu lassen.