Corona-Folgen in Nordfriesland : Lockdown: Husumer Unternehmer dringen auf schnelle Öffnung

Das Commerzium der Stadt Husum appelliert in einem Offenen Brief an Daniel Günther.

Husum | Das Commerzium der Stadt Husum, ein Zusammenschluss von mehr als 350 Unternehmen mit rund 5000 Beschäftigten aus Husum und Umgebung, hat sich mit einem Offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther gewandt: „Bitte setzen Sie alles daran, die Betriebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.