Tönning : Loch im Haushalt schrumpft

Für Tönnings Bürgervorsteher Jan Diekmann war es mit knapp 20 Minuten, wie er am Ende verkündete, die kürzeste Stadtvertreter-Sitzung in seiner bisherigen Amtsperiode. Es galt, den ersten Nachtragshaushalt des Jahres zu verabschieden, was das Gremium einstimmig tat. Damit folgte es der ebenfalls einmütig gefassten Empfehlung des Finanzausschusses. Der Nachtrag war insbesondere erforderlich geworden, weil erhebliche Einnahmen zu verbuchen waren. „Das Land hat Fehlbedarfszuweisungen aus den Jahren 2010 bis 2012 gezahlt“, informierte Diekmann. Im Ergebnis führt das zu einer Verbesserung des laufenden Haushaltes von 2,3 Millionen Euro.

Außerdem wird das Gewerbesteuer-Aufkommen voraussichtlich um 409.300 Euro höher als geschätzt ausfallen. Abzüglich der dadurch um 73.800 Euro höheren Gewerbesteuerumlage verbleiben immer noch 335.500 Euro, die sich ebenfalls positiv auswirken werden. Anstatt des Fehlbedarfs im Kernhaushalt 2017 von 2,1 Millionen Euro weist der Ergebnisplan letztendlich im Nachtrag einen rechnerischen Jahresüberschuss von 603.300 Euro aus. Abzüglich der genannten Fehlbetragszuweisungen beläuft sich der effektive Fehlbedarf für das laufende Jahr auf 1,7 Millionen Euro. „Das entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Kernhaushalt von 365.900 Euro“, so Diekmann.

Im investiven Bereich musste der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 700.000 Euro festgesetzt werden, um zum einen im kommenden Jahr zeitnah die Erweiterung der Lärmschutzwand im Baugebiet Nr. 19 (an der Gardinger Chaussee), zum anderen das Projekt Anbau einer neuen Sporthalle an der Grundschule am Ostertor mit Förderzentrumsteil, umsetzen zu können.

Auch die sich nahtlos anschließende Sitzung des Hauptausschusses konnte der Vorsitzende Peter Tetzlaff zügig abwickeln, zumindest den öffentlichen Teil. Bürgermeisterin Dorothe Klömmer berichtete über die Entwicklung der Situation zwischen dem Kreis Nordfriesland und den Sozialzentren. Nach vielen Gesprächen sei nun aus der ursprünglich von Landrat Dieter Harrsen angedachten Kündigung der Verträge (wir berichteten) der Entwurf einer Vertragsänderung herausgekommen. Sein Ziel sei es zunächst gewesen, Dienst- und Fachaufsicht beim Kreis zusammenzuführen, weil bisher nur die Fachaufsicht dort lag. Dienstherren waren jeweils die Standortkommunen. Das soll nun auch in Zukunft so bleiben. Die Fachaufsicht soll künftig in den Händen von Mitarbeitern des Kreises sowie abgeordneten Leitern der Sozialzentren im Kreisgebiet (Föhr-Amrum, Mittleres Nordfriesland, Südtondern, Sylt, Husum und Tönning) gemeinsam liegen.

Zu prüfen sei der Umgang der Stadt mit der Stelle des Leiters des Sozialzentrums Südliches Nordfriesland in Tönning im Stellenplan des Haushaltes. Dort sei eine volle Stelle für ihn vorgesehen. Wenn er jedoch zeitweise für den Kreis fachaufsichtliche Aufgaben übernehme, sei zu überlegen, wie das Niederschlag im Stellenplan finden muss, ferner, wie es mit Ausgleichszahlungen vom Kreis aussieht. „Ich denke, in der nächsten Hauptausschuss-Sitzung wiss en wir mehr“, so Klömmer.

Büroleiter Matthias Hasse informierte, dass Maike Kleinert ihr Amt als Gleichstellungsbeauftragte niedergelegt habe. Eine Nachbesetzung könne nicht so schnell erfolgen. Dem Vorschlag von Stefan Runge (SPD), die Stelle auszuschreiben, so ll gefolgt werden. Zu überlegen sei, so Hasse, auch gleich eine Stellvertreterin zu berufen. Dafür müsste eine Satzungsänderung erfolgen. Darüber werde der Stadtrat entscheiden müssen.