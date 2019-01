Feuerwehr Löwenstedt : Lob und Ehre in Löwenstedt

Bürgermeister zeichnet André Albertsen für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem Brandschutzehrenzeichen in Silber am Bande aus.

von Silke Schlüter

29. Januar 2019, 18:35 Uhr

Dass sich die Gemeinde Löwenstedt über eine sehr aktive und junge Feuerwehr freuen kann, zeigte sich einmal mehr beim Feuerwehrball, der wieder sehr gut besucht war. Neben den 51 aktiven und zahlreichen passiven Mitgliedern begrüßte Wehrführer Guido Albertsen auch viele ehemalige Führungskräfte: die Wehrführer Thomas Christiansen und Frank Schwalbe, den stellvertretenden Wehrführer Hans-Heinrich Hansen, den früheren Kommandanten des Munitions-Depots Dirk Rainer Weiß und Schriftwart Heinrich Ley.

In seinem Jahresrückblick informierte Albertsen über die fünf ernsten Einsätze der Wehr, die 2018 zweimal zur Brandbekämpfung, zweimal zur Beseitigung umgestürzter Bäume und zu einem Verkehrsunfall ausrücken musste. „Ein großer Erfolg war, dass drei Kameraden bei der Feuerwehrausbildungsfahrt den ersten Platz belegten“, lobte der Wehrführer.

Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Tobias Kliese, Michael Ewel und Sven-Ove Christiansen (abwesend), zum Hauptfeuerwehrmann Mirko Sachwitz, Rene Jensen, Tim Jensen und Tobias Baasch. Thies Johannes Jessen ist nun Hauptfeuerwehrmann mit drei Sternen. Er wurde zudem für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt, gemeinsam mit Thorben Poschkamp und dem abwesenden Malte Schilling. Eine Ehrung für 20 Jahre gab es für Birger Nagel, Dennis Jensen und Thore Schwalbe.

In seiner Ansprache rechnete Bürgermeister Holger Jensen vor, wie teuer der Brandschutz die Gemeinde käme, selbst wenn sie nur den Mindestlohn zahlen müsste. So lag der Zeitaufwand 2018 bei insgesamt 1421 Stunden. Jensen zeichnete André Albertsen für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem Brandschutzehrenzeichen in Silber am Bande aus.