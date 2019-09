B5 bei Simonsberg gesperrt : Lkw von Windböe umgeworfen

Der 40-Tonnen-Lkw musste mit einem Spezialkran geborgen werden, der Fahrer blieb unverletzt.

von Helmuth Möller

30. September 2019, 18:36 Uhr

Simonsberg | Nichts ging mehr am Montagnachmittag ab 16 Uhr: Die Umleitungsstrecke der B 5 musste voll gesperrt werden. Grund war ein 40-Tonnen-Lkw, den eine starke Windböe erfasst und auf die Bankette gedrängt hatte. In der Folge geriet der Fahrer mitsamt Auflieger in den Graben und kippte nach rechts um. Der Fahrer blieb unverletzt.

Unvernunft

Mehrere Streifenwagen eilten an die Einsatzstelle und veranlassten eine Vollsperrung. Polizeieinsatzleiter Dirk Jacobsen sah jedoch mehrfach Anlass zum Eingreifen: Wiederholt versuchten Auto-und Motorradfahrer, über den angrenzenden Radweg an der Unfallstelle vorbeizukommen. Aus Owschlag wurden schwere Bergefahrzeuge angefordert, die um 16.45 Uhr eintrafen. Ein 60-Tonnen-Schlepper und ein 40-Tonnen-Bergekran sicherten den Lkw, der Gewürze nach Nordstrand transportieren sollte.

Umwege

Nach mehreren Ansätzen gelang es schließlich, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu ziehen. DIe Autofahrer mussten längere Umwege in Kauf nehmen, die Sperrung dauerte um 18.30 Uhr immer noch an.

