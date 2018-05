Verkehr in Husumer Wohngebiet : Lkw-Verbot in Rödemis ausgebremst

Das Ordnungsamt prüft Vorschlag von Stadtverordnetem – sieht aber keine rechtliche Handhabe für eine derartige Maßnahme.

von Stefan Petersen

05. Mai 2018, 14:00 Uhr

Über diesen Vermerk des Ordnungsamtes zeigte sich der CDU-Stadtverordnete Alfred Mordhorst „erschüttert“: Im März hatte er die Verwaltung um Prüfung eines möglichen Verbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen in der Beselerstraße östlich der Zufahrt zum Posthof am Tunnelweg sowie an der Einmündung Friedrichstraße/Kuhgräsung gebeten. Damit wollte er erreichen, dass die Lastwagen, die den Posthof anliefern und von da aus wieder wegfahren, aus den Wohnstraßen von Rödemis verbannt werden.„Aus Sicherheitsaspekten nicht hinnehmbar“, so Mordhorsts Begründung. Mit dem Ergebnis der Prüfung war er nun alles andere als zufrieden.

„Ich habe mit dem stellvertretenden Betriebsleiter des Verteilzentrums der Post, Kay Petersen, Kontakt aufgenommen“, erläuterte Ordnungsamtschef Malte Hansen den Mitgliedern des Bauausschusses. Der habe ihm gesagt, dass es täglich zwölf bis 15 An- und Abfahrten von Lastwagen und Lastzügen mit Anhängern am Betriebshof gebe. „Und dass nur vereinzelte Abfahrten vom Postgelände durch Beselerstraße und Kuhgräsung zur Wilhelmstraße erfolgen, weil dieser Weg nach seiner Auffassung durch die vielen geparkten Autos in der Beselerstraße eher unattraktiv ist.“

Diese Zahlen, so Hansen weiter, würden auch mit den 2015/16 in der Beselerstraße durch die Verkehrsbehörde maschinell gezählten Werte korrespondieren: „Während der zweiwöchigen Messung im Mai 2015 wurden durchschnittlich 28 Lastwagen und 30 Lastzüge täglich gezählt. Und während der einwöchigen Zählung im Dezember 2016 fuhren im Durchschnitt elf Laster und fünf Lastzüge täglich.“ Das sei von der Verkehrsbelastung mit der Nordhusumer Straße vergleichbar.

Zudem habe es in den vergangenen fünf Jahren lediglich einen Unfall mit Beteiligung eines Lastwagens im Verlauf der Beselerstraße gegeben, bei sechs polizeilich registrierten Unfällen insgesamt. Und der Ausbauzustand der beiden Straßen, die Straßenführung und die Ausweisung als Tempo-30-Zone würden grundsätzlich auch schweren Lkw-Verkehr ohne besondere Gefahren zulassen, so Hansen. Die von Mordhorst erwünschte Verkehrsbeschränkung könne nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage bestehe, die das allgemeine Risiko erheblich übersteige. Da diese „ersichtlich nicht gegeben“ sei, wäre eine solche Anordnung seiner Behörde aber „rechtswidrig und erfolgreich anfechtbar“.

Mordhorst reagierte höchst gereizt: „Das ist unerhört den Bürgern in Rödemis gegenüber. Da muss wohl erst ein Kind unter die Räder kommen, vom Schadstoffausstoß im Wohngebiet ganz abgesehen“, schimpfte er. Und selbst die Versicherung, dass sich mit der Wiedereröffnung der Verbindung zwischen Alter B 5 und Außenhafen – der sich derzeit in Sanierung befindlichen „Buckelpiste“ – die Lage im kommenden Jahr schlagartig ändern würde, da die Lkw-Fahrer diese Route bevorzugten, war er unzufrieden: „Wenn das stimmt, könnte man das Fahrverbot ja wieder aufheben.“