Nächste Versammlung Anfang März : Linke auf Kandidaten-Suche

Sechs von 23 Wahlbezirken für die Kreiswahl konnte die nordfriesische Partei „Die Linke“ noch nicht mit Kandidaten besetzen. Die Fraktions-Spitze führt die Liste an.

Drei Mandate im neuen Kreistag sollen es schon sein, wenn es nach der Partei „Die Linke“ geht: Fällt das Wähler-Votum bei der Kreiswahl am 6. Mai entsprechend aus, würde sie mit ebenso vielen Abgeordneten im Kreistag vertreten sein wie jetzt. Und dann würde das auch den Wählerwillen widerspiegeln. Denn ursprünglich hatten Nordfrieslands Linke bei der Kommunalwahl 2013 nur 1,3 Prozent und damit lediglich einen Sitz errungen. Aufgrund zweier Überläufer von der SPD, die ihre Mandate mitnahmen, gibt es heute jedoch eine dreiköpfige Fraktion der Linken im Kreistag.

„Angesichts der Performance der SPD sehe ich kein Problem, in Fraktionsstärke in den Kreistag einzuziehen“, gibt sich Ulrich Schippels optimistisch. Der ehemalige Landtagsabgeordnete leitete am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung des Linken-Kreisverbandes in Husum die Nominierung der Kandidaten für den Urnengang im Mai. Der Politologe „Uli“ Schippels wähnt die in Schleswig-Holstein rund 1200 Mitglieder zählende Partei, die bei der Landtagswahl 2017 noch an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, inzwischen „wieder obenauf“.

Ganz so am Schnürchen wie erhofft lief es bei der Kandidaten-Kür der nordfriesischen Genossen dann aber nicht. Während draußen Fußgänger und Autofahrer bei Schneetreiben mit Straßenglätte zu kämpfen hatten, quälten sich Nordfrieslands Linke in kleiner Runde mit der unerlässlichen Besetzung möglichst aller 23 Wahlbezirke für die Kreiswahl. Schließlich können am 6. Mai nur ausreichend Stimmen gesammelt werden, wenn auch überall Direktbewerber aufgeboten werden. Das gelang am Ende nur in 17 Wahlkreisen – sechs blieben offen. Die Konsequenz: Anfang März soll es eine weitere Versammlung geben, um die restlichen Bewerber nachzuwählen und Formalien zu klären. Dann bleibt gerade noch ausreichend Zeit, um die Wahlvorschläge rechtzeitig bis zum 12. März, 18 Uhr (Ausschlussfrist) beim Wahlleiter im Kreishaus einzureichen. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, das kriegen wir locker hin“, ist Schippels überzeugt.

Spitzenkandidat der rund 60 Mitglieder zählenden nordfriesischen Linken für die Kreiswahl ist ihr jetziger Fraktions-Chef Manfred Thomas. Der Wyker wurde auf Platz eins der Liste gewählt, über die künftige Abgeordnete in den Kreistag einziehen. Für die zu Ende gehende Wahlperiode zog Thomas eine positive Bilanz: „Wir haben im Kreistag und in sechs Ausschüssen eine hervorragende Arbeit geleistet.“

Auf Platz zwei folgt ihm – ebenfalls ohne Gegenstimmen – der Vize-Fraktionsvorsitzende Horst Deyerling aus Bredstedt. Teilweise nach Kampfabstimmungen belegen die weiteren Plätze: Marvin Burmester aus Friedrichstadt, der Kreistagsabgeordnete Klaus Peters aus St. Peter-Ording und Helga Lütjens aus Husum.