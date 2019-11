Lieder und Texte zum Fest

Etwas anderes Weihnachtskonzert mit dem Dragseth-Trio und Rainer Luxem im Kulturkeller

27. November 2019, 14:22 Uhr

Husum | Anspruchsvoll und unterhaltsam – das verspricht ein literarisch-musikalischer Abend am Nikolaustag im Kulturkeller Husum zu werden. Mit Prosa, Lyrik und Liedern wollen der Sprecher, Rezitator und Schauspieler Rainer Luxem und das Folk-Trio Dragseth am Freitag, 6. Dezember, ab 20 Uhr auf das Weihnachtsfest einstimmen. „Wir haben unsere freundschaftliche und künstlerische Verbindung über Jahre gepflegt“, sagt Kalle Johannsen, der mit Manuel Knortz und Jens Jesse die Folk-Gruppe bildet.

Luxem arbeitete Jahrzehnte lang am Theater in Lübeck. Er wirkte in zahlreichen Produktionen von Rundfunk, Film und Fernsehen mit. In Nordfriesland, seiner zweiten Heimat, kennt man ihn unter anderem aus der Sommerkirche in Welt als Rezitator unter anderem von Werken deutschsprachiger Autoren und Dichter wie Theodor Storm oder Friedrich Hebbel.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Schlossbuchhandlung sowie an der Abendkasse.