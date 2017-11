Tönninger Tourismus-Bilanz : Lieber Tönning als Türkei

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Müllerchen 1 von 1

Eine insgesamt positive Bilanz dieses Jahres zog Tönnings Tourismusdirektor Torsten Kreß in der Sitzung des entsprechenden Fachausschusses. Insgesamt sei die Nachfrage nach Urlaubsquartieren gut gewesen. „Gegenwärtig liegen die Buchungen für die Vorweihnachtszeit um 25 Prozent über denen des Vorjahres“, freute er sich. Nach einem schleppenden Start ins dritte Quartal sei die Ferienzeit im Herbst „gut ausgebucht“ gewesen. Trotz des verregneten Sommers registrierten die Verantwortlichen in der Kernzeit einen guten Buchungsverlauf, was auf den anhaltenden Trend zum „Urlaub im eigenen Land“ zurückgeführt werden könne. Allerdings gab es weniger spontane Nachfragen nach Unterkünften. Im Frühling habe es eine „befriedigende Nachfrage“ gegeben. Bis jetzt wurden in diesem Jahr rund 150.000 Übernachtungen von knapp 35.000 Gästen gezählt und damit die Vorjahresergebnisse übertroffen. 2016 waren es noch 140.000 Übernachtungen. Zur größten Urlaubergruppe in der Eiderstadt gehöre die Generation 50 plus, die auch die Lücke zwischen den Sommer- und den Herbstferien gefüllt habe.

Besonders aufgefallen ist dem Leiter der Tourist- und Freizeitbetriebe, dass die Interessenten erhöhte Ansprüche an die geprüfte Qualität der Quartiere stellen. Deshalb empfiehlt er allen Vermietern, ihre Objekte qualifizieren zu lassen, für regelmäßige Renovierungen und einen WLan-Anschluss sowie für eine Präsentation mit ansprechenden Fotos zu sorgen.

Die Tourist-Information (TI) profitiere enorm von ihren neuen Geschäftsräumen am Markt, sagte Carolin Kühn, die für das Stadtmarketing zuständig ist „Wir haben mehr Besucher als am früheren Standort.“ Das führte sie auch darauf zurück, dass die TI seit einem halben Jahr Agentur für den Flixbus ist. Auf Nachfrage teilte sie mit, dass gut die Hälfte der Buchungen von Unterkünften über die TI erfolge.

In seinem Vortrag informierte Kreß den Tourismus-Ausschuss darüber, dass das erneute Prüfverfahren für die Anerkennung als Luftkurort abgeschlossen sei. Das Gutachten werde noch in diesem Jahr erwartet. Danach erfolge die Vergabe des Prädikats für die Dauer von zehn Jahren durch die Landesregierung. Im nächsten Jahr erhalte jeder Gast eine elektronische Kurkarte mit Hinweisen auf aktuelle Vergünstigungen.

„Eng und auf Augenhöhe“ erfolge die Kooperation in der Lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording/Eiderstedt (LTO). Auf der neuen Internetseite der LTO gebe es eine Verknüpfung mit der von Tönning. Außerdem ist die Eiderstadt mit einer Doppelseite im Nordsee-Tourismus–Urlaubsplaner sowie im gemeinsamen Gastgeberverzeichnis präsent. Das eigene Urlaubsmagazin für 2018 lag in der Sitzung aus. Es enthält eine Fülle von Informationen über touristische Angebote und ein Gastgeberverzeichnis. Ein neues Kapitel darin trägt den Titel „Hafenhygge“ und beschreibt den Hafen mit seiner gemütlichen Atmosphäre. Unter diesem aus dem Dänischen abgeleiteten Begriff ist der Hafen auch in den sozialen Medien präsent. Außerdem gibt eine Reihe von Flyern für gesonderte Angebote. Einer informiert über das neue Glückspicknick. Die Körbe dazu und eine Beschreibung des Weges an einen Platz, an dem man das Urlaubsglück besonders genießen kann, gibt es bei der TI. Auf Messen sind die Tönninger Touristiker ebenfalls präsent. In Kooperation mit der Dithmarscher Brauerei und künftig auch wieder mit Pellworm zählen Oldenburg, Essen und Hannover zu den regelmäßigen Ausstellungsorten. Im nächsten Jahr soll erstmals eine Messe in Herning in Dänemark besucht werden.

Erfreuliches berichtete Christine Koch aus der Bücherei. Gegenwärtig gebe es 791 aktive Nutzer, darunter seien immer mehr Leseratten aus dem Umland. Die Anzahl der Neuanmeldungen habe sich um 15 Prozent auf 240 erhöht. Vor Beginn ihrer Sitzung informierten sich die Ausschussmitglieder über die neue Kinderbücherei.

Torsten Kreß dankte allen, die sich bei mehr als 50 Veranstaltungen in diesem Jahr für den Tourismus besonders engagieren und hob ganz besonders Monika und Uwe Wrigge hervor, die die Überschüsse aus dem Floh- und dem Kunsthandwerkermarkt in Höhe von 6500 Euro für das Packhaus gespendet haben. Dort wird nächstes Jahr neben anderen Events die Fußball-Weltmeisterschaft als Public-Viewing angeboten. Das Packhaus-Festival macht eine kreative Pause. Gleich Anfang kommenden Jahres soll der Fahrstuhl in dem Gebäude eingebaut werden.