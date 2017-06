Bredstedt : Lieber Knöllchen als Parkscheibe

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Wer in Bredstedt auf dem Marktplatz parkt, hat es eigentlich sehr bequem. Die Stellplätze sind zentral gelegen – und kostenlos. Das war schon einmal anders. Einzige Bedingung heute: Eine Parkscheibe muss hinter der Windschutzscheibe zu sehen sein, um Langzeitparkern Einhalt zu gebieten. Denn auch andere Besucher sollen die Gelegenheit bekommen, schnell auf einen Sprung ein paar Besorgungen zu machen. Eine Stunde dafür ist ausreichend – sollte man meinen.

Doch genau hier liegt das Problem. Parkscheiben-Muffel sind eine weit verbreitete Spezies in Bredstedt. Das wurde während der Bauausschusssitzung deutlich. Dass man mit Bußgeldern dem Problem nicht Herr werden kann, stieß auch beim Bürgermeister auf Stirnrunzeln. Statt sich eine Parkscheibe ins Fenster zu klemmen „zahlen die Leute lieber die zehn Euro Strafe – und das anstandslos. Widersprüche sind selten“, beklagte Knut Jessen. Und diese Haltung stößt auch bei Ausschussmitgliedern auf Unverständnis.

Sechseinhalb Stunden wöchentlich – verteilt auf zwei Tage – sei ein Beauftragter des Amtes Mittleres Nordfriesland im Stadtgebiet unterwegs, berichtete Ausschussvorsitzender Wolfgang Kinsky. „Man kann es nicht glauben. Ich sehe ihn eigentlich dauernd“, ergänzte er mit einem Augenzwinkern. 30 bis 35 Knöllchen verteile der Kontrolleur im Schnitt während eines Arbeitstages. Häufigster Grund: eine fehlende Parkscheibe.

Dabei geht es nicht um Geldschneiderei. „Es ist nicht so, wie es häufig dargestellt wird“, sagte Knut Jessen. Der Mann vom Ordnungsamt verteile im Bedarfsfall sogar Parkscheiben, die er in der Tourist-Info mitbekommt, an die Parkenden. „Er hat keine Lust auf Streit.“ Eine noble Geste – jedoch ohne Erfolg, wie die Zahlen zeigen.

„Es kann doch kein Problem sein, eine Parkscheibe aufzustellen“, hieß es dann auch aus dem Gremium. Doch es gab auch Verständnis. „Die Leute machen das ja nicht bewusst. Viele gehen morgens zur schnell ins Markttreiben, um Brötchen zu holen“, so eine andere Meinung. Da solle man nicht so streng sein und die Kunden durch vorschnelles Handeln nicht noch zu Mitbewerbern treiben. Der Vorschlag, die Parkscheibenpflicht erst ab 10 Uhr zu beginnen, kam aber nicht wirklich an.

Anlass, das Thema überhaupt auf die Tagesordnung zu nehmen, war der Antrag eines Bürgers, an der schlechten Parkplatzsituation in Bredstedt doch etwas zu ändern. Er hatte unter anderem für den Marktplatz eine Verlängerung der Parkzeit von einer auf zwei Stunden angeregt.

Dadurch aber würde der beabsichtigte Fahrzeug-Wechsel auf dem Marktplatz deutlich geringer ausfallen, gab Knut Jessen zu bedenken. Was die Parkplatzsituation allgemein betreffe: Die sei in der Stadt gar nicht so schlecht. Er verwies auf die Stellflächen hinter dem Preisler-Gebäude. Hier gäbe es in der Woche reichlich Platz, und zu weit zu laufen sei es auch nicht. „Wir sollten den Platz einfach noch mehr bewerben.“

Wolfgang Kinsky schlug vor, sich bis zur nächsten Stadtvertreter-Sitzung Gedanken zum Thema zu machen.

Standpunkt

: Jammern auf hohem Niveau

Wo ist das Problem? Kostenfreie Parkplätze in der Stadtmitte Bredstedts sind doch wie eine zum Gruß ausgestreckte Hand. Zugegeben: Sie locken nicht die Menschenmassen in die Innenstadt – das kann nur ein attraktiver Mix an Geschäften. Aber kostenloser Parkraum verhindert, dass die Menschen gleich ganz vor den Toren bleiben. Es ist etliche Jahre her, da musste man auf dem Marktplatz noch zahlen. Ein Aufschrei ging damals durch die Bevölkerung, der Parkautomat als Udo-Mat (benannt nach dem damaligen Bürgermeister) verspottet. Der Kasten verschwand, und das war eine gute Entscheidung. Nun kostet das Parken nichts, doch gejammert wird immer noch.

Wie sieht es denn in den großen Städten aus? Wer keinen Parkschein zieht, kommt nicht ins Parkhaus, wer nicht zahlt, kommt nicht heraus. Klappt doch auch.

In Bredstedt fühlt man sich willkommen. Da sollte der Griff zur Parkscheibe doch keine Hürde sein und so selbstverständlich werden, wie der Griff zum Sicherheitsgurt.

von Stephan Bülck

erstellt am 05.Jun.2017 | 10:00 Uhr