Streit um das Husumer stadtmarketing : „Lieber die TSMH aufstocken“

Angedacht war, die Husumer Messegesellschaft mit dem Thema Stadtmarketing zu betrauen – doch die Politik sieht das jetzt skeptisch.

von Stefan Petersen

23. Oktober 2018, 16:56 Uhr

Eigentlich schien der Weg vorgezeichnet: In einer Workshop-Reihe hatten Vertreter von Politik und Wirtschaft die Idee erarbeitet, dass sich die Messegesellschaft von Frühjahr 2019 an um das Thema Stadtmarketing kümmern sollte. Dabei geht es unter anderem darum, Husum als Wirtschafts- und Shopping-Standort nach außen bekannter zu machen.

Die dafür veranschlagten Kosten von 150.000 Euro pro Jahr sollten sich Stadt und Wirtschaft zu je 50 Prozent teilen (wir berichteten). Den Stadtpolitikern wurde dieser Plan in der letzten Hauptausschuss-Sitzung am 20. September vorgestellt. Und in der nächsten Sitzung des Gremiums – am Donnerstag, 1. November – soll weiter darüber gesprochen werden.

Dass diese Idee realisiert wird, scheint jetzt allerdings zunehmend unwahrscheinlich: „Die SPD-Fraktion diskutiert das derzeit mit großer Skepsis“, sagt deren Vorsitzender Horst Bauer. „Wir haben zwar das Signal bekommen, dass sich die Wirtschaft zur Hälfte an den Kosten beteiligt, aber in schriftlicher Form liegt nichts vor. Und wenn man eine gemeinsame Familie gründen will, ist außerdem eine gegenseitige Wertschätzung nötig.“ Die, so Bauer weiter, sei jedoch noch „ausbaufähig“: „Wir fühlen uns einer verdichteten Kritik von Repräsentanten der Wirtschaft ausgesetzt, die wir so nicht verstehen können.“ Das alles seien „mäßig günstige Voraussetzungen“ für ein Gelingen des Vorhabens, das Bauer selbst in den Workshops mit erarbeitet hat. „Wobei ich mir dort eine stärkere Beteiligung der Politik gewünscht hätte.“ Außer ihm und einem Vertreter des SSW waren die Fraktionen den Workshops am Ende ferngeblieben.

Bauer hatte sich im September noch recht optimistisch darüber geäußert, dass die Stadtmarketing-Pläne der Wirtschaft umgesetzt werden. Auf seinen vermeintlichen Sinneswandel angesprochen erklärte er, er müsse nun den Willen der Fraktion transportieren, nicht seine eigene Ansicht.

Andere Fraktionen bewerten die Idee ebenfalls kritisch: „Ist ein Stadtmarketing-Manager wirklich nötig?“, fragt Reimer Tonder (WGH). „Wir haben schon so viele Stellen, die sich um diesen Themenkomplex kümmern.“ Das sehen auch die Fraktionschefs der CDU und der Grünen, Christian Czock und Frank Hofeditz, ähnlich: „Wir haben doch die Tourismus- und Stadtmarketing GmbH (TSMH). Deren Chefin Jutta Albert leistet hervorragende Arbeit, aber die Personaldecke ist zu knapp, um das Thema dort erschöpfend zu behandeln. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir die Aufgabe eher dort belassen und das nötige Personal dafür zur Verfügung stellen, als sie an die Messegesellschaft zu geben“, so Czock. Und Hofeditz ergänzt: „Nichts gegen die Messe, aber die TSMH ist die Plattform dafür, wo Stadt und Wirtschaft ohnehin schon zusammenarbeiten. Das sollten wir fortführen und lieber die TSMH aufstocken.“

Der Referent für den Geschäftsbereich Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer (IHK) Flensburg, Jonathan Seifert, der auch die Workshops mit organisiert hatte, zeigte sich auf Nachfrage von der Entwicklung ebenso überrascht wie Messe-Geschäftsführer Arne Petersen, der nach eigener Aussage keinerlei Signale in dieser Richtung vernommen hatte. Er habe keinen neuen Erkenntnisstand, so auch Seifert. Die Hoffnung, dass sich das Blatt vielleicht noch wendet, mag er aber nicht aufgeben: „Noch ist der politische Entscheidungsprozess ja nicht abgeschlossen.“

Das ist er zwar nicht, aber die Agenda der nächsten Hauptausschuss-Sitzung lässt zumindest die Richtung vermuten: Unter dem Tagesordnungspunkt 7.1, der Erörterung des weiteren Vorgehens in Sachen Stadtmarketing, findet sich als Punkt 7.2 der Antrag auf Erhöhung des Zuschusses für die TSMH.