hattstedt : Letzte Chance für schnelles Internet

Die Bürger der Gemeinden Hattstedt und Wobbenbüll können sich bei veränderten Konditionen noch bis zum 1. Juni entscheiden.

von Sabine Voiges

19. April 2018, 10:00 Uhr

Mehr als 300 Hattstedter und Wobbenbüller strömten zur Informationsveranstaltung der Bürgerbreitbandnetz GmbH (BBNG) in die Hattstedter Sporthalle. Anlass für den interessierten Andrang war die Vorstellung der neuen Vertragskonditionen, nach dem internen Umbau der BBNG (wir berichten), für den Bau des Glasfasernetzes in den beiden Gemeinden.

Probleme für dieses Vorhaben gab es bisher an der, von der BBNG vorgegebenen, aber nicht erreichten Vertragsquote von 68 Prozent der insgesamt rund 1.300 Haushalte (wir berichteten). Nun ist der Hausanschluss für das schnelle Internet mit 199 Euro deutlich preiswerter zu haben (vormals rund 1.200 Euro).

„Der Wettbewerb erforderte die wirtschaftliche Anpassung unseres Angebotes“, erläuterte dazu die BBNG-Geschäftsführerin Ute Gabriel-Boucsein. Ebenfalls auf die neuen Konditionen umgeschrieben werden auch bereits unterschriebene Verträge. „Dies ist wirklich die letzte Chance für Hattstedt und Wobbenbüll. Wenn wir die 68 Prozent bis zum 1. Juni nicht erreichen, ziehen wir weiter, und wir kommen auch nicht noch einmal zurück“, machte Gabriel-Boucsein deutlich.

Ebenso vehement hatte zuvor Hattstedts Bürgermeister Ralf Heßmann für die, in Summe etwa 350 fehlenden Unterschriften geworben. „Wir haben alles getan, um euch zu überzeugen. Deshalb hoffen wir nun sehr darauf, dass ihr jetzt schnell zeichnet, damit die Tiefbauer anfangen können. Denn für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden ist das Glasfasernetz unheimlich wichtig“, erklärte er.

Da die Kenntnis zum Ablauf der Baumaßnahmen für die Hausanschlüsse sowie die Kosten der Telefon- und Internetverträge mit der TNG den meisten Besuchern bereits gut bekannt waren, kam es am Ende nicht mehr zu großen Diskussionen oder grundlegenden Fragen. Und auch die forsche Aufforderung seines Hattstedters „das Ding jetzt durchzuziehen“ fand durchaus Zustimmung in der Runde.

Viele Verträge wurden an diesem Abend allerdings nicht mehr unterschrieben. Dies lag allerdings augenscheinlich nicht an einer generellen Ablehnung, sondern eher an weiterem Beratungsbedarf in den heimischen vier Wänden.

Kommen die erforderlichen Verträge zustande, soll der Ausbau sofort starten. Der erste Teilnehmer könnte dann bereits im September ins neue Netz gehen. Die komplette Fertigstellung ist für das Frühjahr 2019 geplant.

Die BBNG-Beratungstermine: in Hattstedt heute (19.) und am 23. April, 16 bis 19 Uhr in Christiansens Gasthof; in Wobbenbüll am 25. April (16 bis 19 Uhr) im Bürgerhaus. Weitere Termine und Informationen finden Interessierte unter www.bbng.de.