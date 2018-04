Lesung in Friedrichstadt : Lesung in Friedrichstadt: Zelten mit Meerschwein

Mehr als 80 Schüler in Friedrichstadt lauschen gebannt einer Lesung von Bestsellerautorin Mareike Krügel.

von Patricia Wagner

20. April 2018, 14:00 Uhr

„Habt ihr alle Haustiere?“, fragt Mareike Krügel und entfacht ein Stimmenwirrwarr in der Ehemaligen Synagoge, bei dem „Katze“ und „Hund“ das akustische Rennen machen.

Nach den Fragen zum Aufwärmen geht’s ab ins Geschehen: Mit ihrem ersten Kinderbuch „Zelten mit Meerschwein“ hat die Bestsellerautorin den Nerv ihrer jungen Zuhörer getroffen. Gut 80 Schüler der „Schule an der Treene“ lauschen auf Einladung der Buchhandlung Jan Stümpel gebannt der Geschichte von Anton und seinem Meerschweinchen Pünktchen und erfahren, wie spannend (wenn auch verboten) Camping im Wald sein kann und auf welch ungewöhnliche Weise der fast neunjährige Held Freundschaft mit der zwölfjährigen Liane schließt. Nach dem Teilen eines Apfels werden die beiden zu unzertrennlichen „Apfelgeschwistern“, und Antons Angst, dass die forsche Liane zu einer bedrohlichen „Mädchenart“ gehören könnte, löst sich in Luft auf.

„Wenn man in den Wald geht, kommt man mutiger wieder heraus“, findet Mareike Krügel und erklärt: „Darum geht es auch in meiner Geschichte.“ Und um noch viel mehr: Freundschaft, Anderssein, Enttäuschungen, die Überwindung von Ängsten, Fürsorge und Liebe. Antons Vater hat keine Zeit für ihn, die Mutter gerade ihren Job verloren, und das Auto ist kaputt. Wie soll Anton da Ferien machen? „Zelten“, schlägt die Mutter vor. Doch der Campingplatz ist überfüllt, und so schlagen Mutter und Sohn kurzerhand ihr Zelt im Wald auf. Für Anton wird dieser Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis – und für die Grundschüler in der Ehemaligen Synagoge zu einer spannenden Lesestunde, die vielen jungen Zuhörern gar zu kurz erscheint.

„Bitte weiterlesen“, wünscht sich ein Mädchen am Ende einer angeregten Diskussion mit der Autorin. Die freut sich über die tolle Resonanz und meint zu der Schülerin lächelnd: „Du kannst mich ja einladen. Oder du lässt dir das Buch vorlesen.“

Noch besser ist natürlich: selber lesen. Schließlich ist am Montag, 23. April, Welttag des Buches. Und Mareike Krügels Geschichte vom „Zelten mit Meerschwein“ (Verlag Beltz und Gelberg, 12,95 Euro) bietet alles, was das Herz von Kindern bewegt höher schlagen lässt.