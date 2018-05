Lesung im Smeerkrog

von Ilse Buchwald

30. Mai 2018, 13:55 Uhr

Die Autorin Nika Schneider liest am Sonntag, 3. Juni, ab 14.30 Uhr im Smeerkrog bei Uelvesbüll aus ihrem Buch „Schwarzsauer“. Darin geht es um Schlachtermeister Alfons Hansen aus Dithmarschen. Er ist fest verwurzelt in der norddeutschen Landschaft und ihren Traditionen. Er liebt seinen Beruf und seine Frau Elfi. Als diese an Brustkrebs erkrankt, will er für sie der Fels in der Brandung sein. Eine zufällige Begegnung stößt ihn auf Fragen nach dem Warum ihrer Krankheit. Er macht sich auf die Suche nach Antworten und Verantwortlichen und wird zum Rächer. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Anmeldung erbeten unter Telefon 04864/100833.