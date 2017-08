Junior-Akademie in St. Peter-OrDing : Lernen, wo andere Ferien machen

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Freiwillig in den Ferien lernen? Darauf würden wohl die wenigsten Schüler verfallen. Doch rund 100 Jungen und Mädchen der 8. bis 10. Klassen aus ganz Schleswig-Holstein und Hamburg haben sich in St. Peter-Ording ganz freiwillig zwei Wochen lang mit den Themen Musik, Wissen, neue Ideen zur Veränderung – auch der Schulwirklichkeit, Forschungsbremsen, Genderthematik, Containerschifffahrt in der Krise, Mikroplastik, Leben in Kreisläufen, Architektur, Zufall und Wahrscheinlichkeit sowie Relativitätstheorie befasst. Intensiv hatten sie, während draußen der Strand lockte, daran gearbeitet und eine Abschlusspräsentation mit Filmsequenzen und Trickfilmen sowie in Kombination mit Theater, Musik, Chorgesang, Tanz und Rezitation entwickelt. Sie machten mehr als deutlich, dass Jugendliche aufgeschlossen und bereit für gesellschaftliche Veränderungen sind, ja, sie zu Recht fordern. Eins eint die Schüler: Sie gehören zu der Gruppe der Hochbegabten.

Für diese veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK), Regionalverein Schleswig-Holstein, in Zusammenarbeit mit dem Landesbildungsministerium, der Hamburger Schulbehörde und der Deutschen JuniorAkademien Bildung & Begabung gGmbH seit nun mehr zwölf Jahren jeden Sommerferien die Junior-Akademie. Zuvor müssen sie ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchlaufen haben. Für die 14 Tage nutzt die Gruppe das Nordsee-Internat und die Nordseeschule. Die Junior-Akademie wird außerdem von der Gemeinde und der Tourismus-Zentrale unterstützt.

Unter einem Leitthema, diesmal lautete es „Einfach mal anders“, werden in Kursen mit jeweils zwei Leitern aktuelle Themen verschiedener Wissenschaftsbereiche ergebnisoffen bearbeitet. Daneben gibt es kursübergreifende Projekte, ein Freizeitprogramm und weitere Aktivitäten. Exkursionen gehören ebenfalls dazu. Zum Abschluss erfolgt am Sonnabend der zweiten Woche eine öffentliche Präsentation. Vor allem die Familienmitglieder der Teilnehmer, aber auch weitere Personen nehmen an dieser Veranstaltung teil. Sie findet in der Utholm-Halle statt.

„Für die wundervolle Zusammenarbeit, Gastfreundschaft und Unterstützung“ dankte Silke Thon, die Vorsitzende des Regionalvereins, dem pädagogischen Leiter des Internates, Rüdiger Hoff, dem Direktor der Nordseeschule, Nils-Ole Hokamp, und dem stellvertretenden Bürgervorsteher Georg Werner Jensen anlässlich der Abschlussveranstaltung. Der Dank aber richtete sich insgesamt an alle, von Sponsoren und Unterstützern bis hin zu den Jugendlichen, deren Tun sie so würdigte: „Danke für die motivierte, engagierte Arbeit und die angenehme erfrischende Art.“ Und Annette Schwarz von der Hamburger Schulbehörde betonte: „Bestärkt uns hinsichtlich der Ergebnisse in den unterschiedlichen Projekten, dass ihr das weitertragt. Vielleicht kann von dieser Art des Arbeitens dann auch mehr in der Schule passieren.“ Jörg Martens, stellvertretender Vorsitzender der DGhK, fasste diese Art der Präsentation mit der Überschrift „Von der Quantenphysik zum Theater“ zusammen und forderte zu Veränderungen und „Zulassen von Anderssein“ auf, eben „einfach mal anders“. Das müsse auch heutzutage in der Schule möglich sein.