Husumer Headshop Blubb Blubb 420 : Lena Gries und Sebastian Kannenberg: „Wir sind keine Dealer“

Kripo und Staatsanwaltschaft durchsuchten den Husumer Hanfshop. Die Inhaber fühlen sich zu unrecht kriminalisiert.

von Friederike Reußner

05. März 2020, 17:17 Uhr

Husum | Lena Gries ist empört: „Wir werden behandelt, als seien wir Drogendealer. Dabei ist alles, was wir verkaufen, legal.“ Die 26-Jährige betreibt seit November vergangenen Jahres mit ihrem Mann Sebastian Kannenberg das Geschäft „Blubb Blubb 420“ in der Husumer Norderstraße (wir berichteten). Nun ermitteln die Kriminalpolizei Husum und die Staatsanwaltschaft Flensburg gegen die beiden wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Am Mittwoch wurden das Geschäft und das Haus des Paares auf Nordstrand durchsucht. „Die Durchsuchung führte zur Sicherstellung von Beweismitteln, die den Verdacht des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln erhärten. Die Ermittlungen dauern an“, heißt es dazu in einer Stellungnahme der Polizei.

„Blubb Blubb 420“ ist ein sogenannter Headshop – hier gibt es alles rund um das Thema Hanf und was zum Konsum von Cannabis benötigt wird – vom Aschenbecher bis hin zur E-Zigarette. In Deutschland sind diese Geschäfte legal – solange die Drogen selbst dort nicht verkauft werden.

Was man dort aber bekommt, ist CBD – Cannabidiol, ein Wirkstoff der Hanfpflanze, der unter anderem als Öl verkauft wird. Der THC-Gehalt des Öls, das es auch in anderen Geschäften in Husum zu kaufen gibt, liege deutlich unter der Höchstgrenze von 0,2 Prozent, versichern die beiden Inhaber. THC ist der Bestandteil von Hanf, der eine berauschende Wirkung hat.

Allerdings konnte man in dem Geschäft auch sogenannte CBD-Blüten kaufen. Damit haben sich die beiden in eine legale Grauzone begeben, sagt Kannenberg selbst. Auch bei den Blüten sei der THC-Gehalt nachgewiesenerweise im legalen Bereich. „Wir dürfen damit handeln, wenn wir sie nicht zum Konsum, sondern zur Weiterverarbeitung verkaufen“, ist Gries überzeugt. In dieser Hinsicht ist das Betäubungsmittelgesetz aber schlicht nicht ganz eindeutig. Nach Medienberichten vertreiben auch andere Händler in Deutschland die CBD-Blüten und fühlen sich rechtlich sicher, Staatsanwälte sehen dies in Einzelfällen aber anders.

„Wir haben relativ schnell nach Eröffnung des Ladens bei der Husumer Kripo angerufen und gesagt, dass sie uns bitte nicht direkt von Gegenüber observieren sollen – das verschreckt unsere Kunden.“ Lena Gries

Die Polizei habe aus ihrem Geschäft nun sowohl sämtliche Blüten als auch den gesamten Bestand an CBD-Ölen mitgenommen. Besonders Letzteres finden Kannenberg und Gries vollkommen daneben: „Wenn man nachprüfen will, ob unser Öl den legalen THC-Gehalt hat, hätte ein Fläschchen gereicht“, sagen sie. Ihre Kunden würden das Öl zu medizinischen Zwecken verwenden, auch Husumer Ärzte würden Patienten zu ihnen schicken. Alle ihre Produkte würden regelmäßig kontrolliert und getestet, die Analysen könnten sie auf Nachfrage gerne vorlegen.

Vor der Eröffnung des Geschäfts, sagt Kannenberg, habe er sogar Kontakt zur Staatsanwaltschaft in Kiel aufgenommen, weil er sichergehen wollte, dass der Handel mit den CBD-Blüten okay ist: „Da wurde mir gesagt, wenn der THC-Gehalt unter 0,2 Prozent ist, wäre das okay. Schriftlich wollte man mir das allerdings nicht geben.“ Mit der Kriminalpolizei Husum habe man auch selbst den Kontakt aufgenommen: „Wir haben dort relativ schnell nach Eröffnung des Ladens angerufen und gesagt, dass sie uns bitte nicht direkt von Gegenüber observieren sollen – das verschreckt unsere Kunden“, erzählt Lena Gries.

Nach den Durchsuchungen am Mittwoch haben sich die beiden einen Anwalt genommen: „Wir wollen dagegen vorgehen. Und wir werden auch weiter verkaufen“, erklären die beiden.