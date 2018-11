Windmondkonzert in Husum : Leidenschaft bis in die Fußspitzen

800 Besucher feierten beim Windmondkonzert in der Messe Husum & Congress begeistert das junge Folk-Baltica-Ensemble sowie Rune Tonsgaard Sørensen.

von shz.de

25. November 2018, 17:27 Uhr

„Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen“, beschrieb schon der römische Philosoph Augustinus von Hippo (354 - 430 n. Chr.) das, wofür heute der Begriff Begeisterung steht. Mit eben solcher Dynamik und Leidenschaft führte Harald Haugaard das rund 40-köpfige Nachwuchsorchester des Folk-Baltica-Festivals durch ein Programm, das am Sonnabend im ersten Teil des „Windmondkonzertes“ in der Messe Husum & Congress zu hören war.

Mit Händen und Füßen animierte der künstlerische Leiter des Festivals das deutsch-dänisch besetzte Ensemble, seiner Spielfreude freien Lauf zu lassen und einfach Spaß am großen Auftritt zu haben. Gleiches trug der charmante Dirigent übrigens ebenso erfolgreich den rund 800 Besuchern an, die die jungen Musiker mit Applaus, Pfiffen und Fußgetrappel für ihren gelungenen Mix aus vorweihnachtlichen Liedern und internationalen Folk-Melodien lautstark feierten.

Gleichfalls frenetischen Beifall heimste der dänische Violinist Rune Tonsgaard Sørensen ein, der das Publikum schon 2015 als Hauskünstler von den Stühlen gerissen hatte und diesmal mit den Kollegen von „Dreamers’ Circus,“ Ale Carr (Lautengitarre) und Nikolaj Busk (Piano, Akkordeon) angereist war. Die drei Musiker führten die Zuhörer mit ihren teils ins Experimentelle driftenden Eigenkompositionen auf neues musikalisches Terrain. Und doch regten die Leichtigkeit der Harmonien und Rhythmen zum Träumen und Mitsummen an. So endete ein großartiger Abend denn auch mit einem anhaltenden „wohligem Schnurren“ der Zuhörer.

Erfreut über den Erfolg der dritten Auflage dieses Konzertes äußerten sich die Geschäftsführerin des Baltic-Folk-Festivals, Juliana Christiansen, und Stadtwerke-Chef Benn Olaf Kretschmann als Sponsor der Veranstaltung: „Das Ziel der Organisatoren, junge Talente zu fördern sowie das Anliegen der Stadtwerke, im Rahmen der Standortentwicklung ein besonderes Erlebnis zu bieten, wirken wunderbar zusammen“, erklärten die beiden übereinstimmend.

Der Name „Windmondkonzert“ geht übrigens auf keinen Geringeren als Kaiser Karl den Großen zurück. „Dieser nannte den November auch Wind- oder Nebelmond. Darauf bin ich bei meiner Recherche nach einer Alternative zum einfachen Novemberkonzert gekommen. Und diese romantische Umschreibung passt doch auch viel besser zu uns“, so Juliana Christiansen schmunzelnd.

Erste Karten für das 15. Baltic-Folk-Festival vom 18. - 25. Mai 2019 konnten sich die Besucher als kleine weihnachtliche Vorfreude auch schon sichern. Der offizielle Vorverkauf startet heute. Weitere Informationen unter www.folkbaltica.de.