von Stefan Petersen

23. November 2018, 17:32 Uhr

Am Freitag, 7. Dezember, informiert die Volkshochschule ab 18 Uhr alle Interessenten des Lehrgangs zum Alltagsbegleiter über Kursaufbau, Praktika, Prüfung, Pflichtfortbildung, Fördermöglichkeiten und vieles mehr. Der Kurs beginnt im Februar 2019. Die Veranstaltung ist kostenlos und unverbindlich. Anmeldung per E-Mail an mail@vhs-husum.de.