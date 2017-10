St. Peter-Ording : Legendäre Band zu Gast in St. Peter-Ording

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Kurtz 1 von 1

Ihre Probenwoche in St. Peter Ording hat Fury in the Slaughterhouse am Freitag (27. Oktober) mit einem Übungskonzert zu einem krönenden Abschluss gebracht. Rund 140 geladene Gäste genossen das Live-Akustik-Konzert im Dünen-Hus. Bekannte Stücke wie „Radio Orchid“ oder „Won’t forget these days“ begeisterten neben neuen Stücke wie „Protection“ oder „In your room“. Die Band nutzte die Woche, um beliebte Tophits zu überarbeiten, neue Songs zu intensivieren und das Flair Nordfrieslands zu genießen. Denn heute startet ihre Little Big World-Tour in Magdeburg. Stationen im Norden sind Lübeck (10. November), Hamburg (13. November) und Flensburg (15. November). Info unter www.fury.de.