Mildstedt : Lefke Schröder räumt richtig ab

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Zahlreiche Zuschauer waren beim 34. Mädchen-Landschaftsboßeln des Unterverbandes Nordfriesland in Mildstedt mit von der Partie. 73 junge Werferinnen im Alter zwischen sechs und 15 Jahren aus diesen neun Boßelvereinen traten an: Boßelgemeinschaft Mildeburg/Rödemis, Tetenbüll, Eiderbund, Tating, Uelvesbüll/Norderfriedrichskoog, Oldenswort, Kombüttler Deerns, K-Bund und BV Garding.

„Der Boßelgott hat mit uns gespielt“, freute sich die zweite Jugendwartin des Unterverbandes, Ann-Katrin Hansen über das gute Wetter. Die neue Vorsitzende der Unterverbandsjugend, Andrea Johns, und der Vorsitzende des gastgebenden Boßelvereins Mildeburg, Udo Ketels, hoben die vorbildlichen Platzierungen und ausgesprochen guten Werf-Ergebnisse hervor. Heinke Otto, die den Vorsitz gemeinsam mit Carina Harder beim Unterverband führt, dankte der Gemeinde Mildstedt für das zur Verfügung gestellte Gelände.

Die neue Unterverbandsmeisterin bei den Sechs- bis Neunjährigen heißt Eike Carstensen und gehört der Boßelgemeinschaft Mildstedt/Rödemis an. Sie warf 65,5 Meter. Bei den Zehn- bis 15-Jährigen setzte sich Lefke Schröder vom BV Eiderbund durch – und warf 122,5 Meter. Sie erzielte mit 42,5 Meter zudem den weitesten Tageswurf.

Den ersten Platz in der Mannschaftswertung der Sechs- bis Neunjährigen sicherte sich die Boßelgemeinschaft Mildeburg/Rödemis mit 177 Metern und dem Team Eike Carstensen, Joanne Hansen uns Avalie Harder. Platz 2 in dieser Altersgruppe geht an den BV Tetenbüll mit 152 Metern und Platz 3 an den Eiderbund mit 123,5 Metern. Ergebnisse in der Mannschaftswertung zehn bis 15 Jahre: Platz 1 für die Mannschaft vom Eiderbund mit 302,5 Metern und den Werferinnen Lefke Schröder, Katrin Pauls und Levke Wieben. Platz 2 geht an Oldenswort und Gemütlichkeit an der Hemme mit 282 Metern, und den 3. Platz sicherte sich Uelvesbüll/Norderfriedrichskoog mit 275,5 Metern. Die Ingeborg-Jebe-Gedächtnisplakette sicherte sich die Boßelgemeinschaft Mildeburg/Rödemis mit 778,5 Metern.

Und Alina Frahm vom BV Oldenswort sicherte sich die Bronzene Plakette beim Landschaftsboßeln. Mildstedts Bürgermeister Bernd Heiber ehrte die beiden Unterverbandsmeisterinnen mit jeweils einem Pokal der Gemeinde Mildstedt. Leer ging niemand aus: Alle Teilnehmerinnen erhielten eine Urkunde. Pokale gab es jeweils für die vorderen Plätze.







Einzelergebnisse beim Preisboßeln: 1. Platz in der Altersgruppe sechs und sieben Jahre: Lina Baxter (Kombüttler Deerns, 58 Meter). 1. Platz acht und neun Jahre: Eike Carstensen (Boßelgemeinschaft Mildeburg/Rödemis), 65,5). 1. zehn und elf Jahre: Hannah Gloe (Tating, 72). 1. zwölf und 13 Jahre: Celina Zietlow (Uelvesbüll/NF-Koog, 111 m). 1. 14 und 15 Jahre: Lefke Schröder (Eiderbund, 122).

Sieger im Konkurrenzboßeln: Sechs- bis sieben Jahre: Lina Baxter (Kombüttler Deerns, 54). Acht bis neun Jahre: Joanne Hansen (Boßelgemeinschaft Mildeburg/Rödemis, 60). Zehn bis elf Jahre: Hannah Gloe (Tating, 77). Zwölf bis 13 Jahre: Helen Hansen (Tetenbüll, 104). 14 bis 15 Jahre: Lefke Schröder (Eiderbund, 117).