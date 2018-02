Witzwort : Lebensgefährliches Nadelöhr

Die Gemeinde muss die Landstraße unterhalten, hat aber kein Geld für einen Radweg – und kaum Aussicht auf Fördergelder.

von hjm

23. Februar 2018, 12:00 Uhr

Kurz vor Ende seiner langjährigen Amtszeit als Bürgermeister wird Willi Berendt mit einem Thema befasst, dass ihn fassungslos macht. Dabei dreht es sich um die Straße Siethwende, die vom Bahnhof in das Dorf führt. Sie wird sowohl von Lkw und Pkw als auch von Radfahrern und Fußgänger in Anspruch genommen. Gleichzeitig wird die fast zwei Kilometer lange Strecke vom Bahnhof bis in das Dorfzentrum als Schulweg genutzt.

Das fatale ist, dass diese Landstraße eine direkte Anbindung zur Bundesstraße 202 hat. „Diese schmale Landstraße wird vom Schwerlastverkehr und Lieferverkehr aus der Region genutzt“, erläutert Berendt. Dabei ist die Strecke für eine derartige Belastung nicht ausgerichtet. Das werde deutlich, wenn sich zwei Lkw begegnen. „Eines der beiden Fahrzeuge muss auf die Bankette ausweichen, da die Straße viel zu schmal für einen derartigen Begegnungsverkehr gebaut wurde.“ Wenn dann noch Radfahrer oder Fußgänger unterwegs sind, wird’s problematisch.

„Für Radfahrer beziehungsweise Fußgänger kann die Strecke lebensgefährlich sein“, stellt Willi Berendt klar. Dabei denkt er insbesondere an die Schulkinder, die täglich auf dieser Strecke unterwegs sind. „Besonders in der dunklen Jahreszeit, wenn die Schulkinder morgens mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, ist die Unfallgefahr am größten. „Wir haben schon mehrmals Gespräche mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr geführt“, versichert der Bürgermeister. Doch die immer wiederkehrenden Antworten waren niederschmetternd. Es sei eine Straße der Gemeinde, die auch für die Unterhaltung sorgen müsse. „Wir könnten einen Fahrradweg bauen lassen, doch hierfür gäbe es keine Fördergelder.“

Aber nicht nur das musste sich der Bürgermeister sagen lassen. „Ich bin darauf hingewiesen worden, dass es sich um eine Landstraße zweiter Ordnung handelt.“ Somit würden nur Ausbesserungsarbeiten durchgeführt. Doch es kommt noch dicker. „Bei allen Gesprächen sind wir immer wieder darauf hingewiesen worden, dass es bisher zu keinen Unfällen gekommen sei.“ Bei der Entscheidung, ob Fördergelder bewilligt werden, werde nach den Unfallschwerpunkten entschieden.

Und genau diese Haltung bringt Berendt auf die Palme. „Im Umkehrschluss heißt das, wenn ein Unfall passiert womöglich mit Todesfolge, dann könnten Fördergelder bereit gestellt werden.“ Doch diese Sichtweise sei ein fataler Fehler. „Muss denn auf dieser Strecke tatsächlich ein Unfall passieren und Menschen sterben, damit Fördergelder bewilligt werden?“, fragt sich Berendt.

Die Gemeinde Witzwort könne diese Mammutaufgabe nicht bewältigen. Dazu fehlt ihr das nötige Kleingeld. „Schließlich könnte ein Fahrradweg der Gemeinde bis zu eine Millionen Euro kosten.“ Und hier tue sich ein weiteres Dilemma auf. „Wenn wir einen Kredit von eine Millionen Euro aufnehmen und den Haushalt damit belasten, wird uns der Innenminister, der den Haushalt letztendlich absegnen muss, um die Ohren schlagen.“ Auf der einen Seite zwinge das Land die Gemeinde zu größeren Ausgaben und auf der anderen Seite komme das Land mit dem drohenden Zeigefinger und ermahnt die Gemeinde, einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben. „Diese Diskrepanz ist nicht nachvollziehbar.“

Doch die Gemeindevertretung werde nichts unversucht lassen, doch noch irgendwie Fördergelder zu bekommen. „Eins steht doch fest, diese Strecke ist mit einem hohen Unfallrisiko mit Todesfolge behaftet“, stellte Berendt klar. Dass bisher noch kein Unfall passiert sei, liege am umsichtigen Fahrverhalten der Autofahrer. Doch daraus den Schluss ziehen, keine Fördergelder für einen Radweg freizugeben, sei unverantwortlich. Vom Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr hieß es lediglich, dass bisher keine Fördergelder beantragt wurden.