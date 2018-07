Sommerfest im Multimar Tönning : Lauter Aktionen für Familien beim Sommerfest im Multimar Wattforum

Muscheln und Schnecken sind die Stars beim Sommerfest im Multimar. Sie bieten Kindern Bastel- und Mal-Vergnügen.

von hn

29. Juli 2018, 17:00 Uhr

Muscheln und Schnecken sind die kleinen Stars beim Sommerfest im Multimar Wattforum in Tönning. Das wird am Sonntag, 29. Juli, 11 bis 17 Uhr, in dem Nationalpark-Zentrum gefeiert. Geplant ist es als Familienfest. Eine neue Sonderausstellung präsentiert die Vielfalt und Schönheit von Muschelschalen und Schneckengehäusen aus der Nordsee.

Aus Muscheln können die jungen Gäste Anstecker basteln, mit ihnen Muschel-Memory spielen oder Gipsabdrücke von Muscheln bemalen. Für Entspannung sorgt das Kinderyoga, das um 13 und 16 Uhr beginnt. Eine Märchenerzählerin liest den Kindern um 12 und 15 Uhr spannende Sagen vor. Für das leibliche Wohl sorgt das Multimar-Restaurant mit Leckereien vom Grill.