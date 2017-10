Die schwierige Seite des Herbstes : Laut gegen Laub

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von hn

erstellt am 24.Okt.2017 | 08:00 Uhr

Sie sind die wahrscheinlich unbeliebtesten Gartengeräte der Welt– aber sie sind so schön effektiv: die Laubbläser. Dieser Wochen sorgen sie wieder für blätterfreie Gehwege und erhöhten den Pulsschlag bei Anwohnern. Die Husumer Nachrichten sind auf der Suche nach Laubbläser-Fans und ihren Gegnern: Treibt sie Ihr Nachbar mit dem Gerät in den Wahnsinn oder haben Sie gar selbst eines im Schuppen stehen und fragen sich, was die ganze Aufregung eigentlich soll? Schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.husum@shz.de – im Bedarfsfall anonymisieren wir Ihre Zuschriften auch gern.