40. Westküstenmarsch : Langer Marsch festigt Freundschaft

Jenseits ihres oft belastenden Dienstes bei Bränden und Unfällen trafen sich am Wochenende 700 Feuerwehrleute aus Nordfriesland und Dithmarschen bereits das 40. Mal gut gelaunt zu ihrem über zehn Kilometer führenden Westküstenmarsch – dieses Jahr in der reizvollen Umgebung von Haselund, das Gastgeber war.

„Der Startschuss fiel bereits 1974 – da liefen Feuerwehrleute aus dem ganzen Land um den Bordesholmer See“, erinnerte Nordfrieslands Kreisbrandmeister Christian Albertsen an den Ursprung. „Aufgrund der ungeahnt großen Teilnehmerzahlen ging die Organisation in die Obhut der Kreisfeuerwehrverbände über, seitdem wechseln sich Nordfriesland und Dithmarschen als Gastgeber ab.“ Der gemeinsame Marsch habe über die Kreisgrenzen zu Freundschaften unter den Teilnehmern geführt.

44 Feuerwehren plus zwölf Jugendwehren aus Nordfriesland und 26 aus Dithmarschen plus zwei Jugendteams gingen an den Start. Die Jugend konnte zwischen zehn und sechs Kilometer langen Strecken wählen.

Zum Jubiläums-Marsch kamen auch die beiden Kreispräsidenten, Heinz Maurus (NF) und Hans-Harald Böttger aus dem Nachbarkreis sowie der dortige Ehrenkreiswehrführer Hans Hermann Peters und der stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Vollmert. Eindrucksvoll die Rede von Heinz Maurus: „Dieser Westküstenmarsch ist stets Ausdruck des Zusammenhalts unter Feuerwehren im unverzichtbaren Dienst für unsere Gesellschaft – und das über Kreisgrenzen hinweg.“ Dem schloss sich Böttger kurzerhand an.

Haselunds Bürgermeister Jan Thormählen erwähnte, dass sich die Einwohnerzahl des Ortes der 1000 nähert. Gemeindewehrführer Stefan Thomsen zählt auf eine 34-köpfige Truppe, die für die organisatorischen Vorbereitungen großen Beifall erhielt. Mit zwei Quads und einem Verpflegungswagen wurden die Stationen versorgt, an denen sich die Teilnehmer erfrischen konnten. Das beeindruckte auch die beiden Geschäftsführer der Kreisfeuerwehren, Birte Pries (Dithmarschen) und Jan Erik Jessen (Nordfriesland).

Das DRK Husum stellte einen Rettungswagen, „aber außer dem Aufbringen von ein paar Pflastern brauchten wir nicht weiter tätig zu werden“, bilanzierten Vanessa Heldt und Andreas Möller den Einsatz.

Zur Pflege von Freundschaften gehören auch Präsente. So übergab Christian Albertsen an Bürgermeister Jan Thormählen eine Keramik-Vase mit Blumen. Klaus Vollmert übergab einen Ehrenteller der Dithmarscher Feuerwehr.

Mit einem besonderen Anliegen verband Denny Kiupel (38) seine Teilnahme. Er gehört der Joldelund-Kolkerheider Partnerwehr aus Teutschenthal in Sachsen-Anhalt an und warb in buntem Anzug und mit Deutschland-Flagge für die Krebshilfe. Großen Beifall gab es für das „Urgestein“ Peter-Martin Friedrichsen (61) von der Feuerwehr Drelsdorf. Er nahm bereits zum 38. Mal teil – und hält damit einsam den Rekord. Die Seether Feuerwehr stellte die weitaus stärkste Gruppe – mit 41 Kräften und einem Bollerwagen voller Süßigkeiten. Ein Jubiläum feierten auch Günther Mahrt und Heiko Boockhoff von der Feuerwehr Drelsdorf. Sie nahmen das 30. Mal teil. Bei Erbsensuppe und Musik des Feuerwehrmusikzuges Viöl klang die Veranstaltung aus. Wiedersehen ist 2018 in Kleve (Dithmarschen).

erstellt am 04.Sep.2017 | 06:00 Uhr