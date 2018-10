Langenhorn : Langenhorn in 13 Bildern

Die Archivgruppe des Friesischen Vereins Langenhorn stellt ihren neuen Kalender vor.

von Udo Rahn

04. Oktober 2018, 13:24 Uhr

Der neue Langenhorn-Kalender ist da. Herausgegeben hat ihn die Archivgruppe des Friesischen Vereins Langenhorn (Fräische Feriin fun e Hoorne) unter der Leitung von Karl Ingwer Malcha. 13 Aufnahmen zeigen Impressionen aus Dorfgeschichte und –wandel. Malcha: „Schon 50-Jährige staunen darüber, dass beispielsweise der heutige Friedrich-Paulsen-Platz vor 60 Jahren dicht bebaut war. Viele wissen auch gar nicht, dass es hier 1959 lichterloh gebrannt hat und der Ort erst in den letzten Jahren zu neuem Leben erwacht ist. Die Bilder dürften also für viel Gesprächsstoff sorgen.“

Der Kalender ist in Langenhorn erhältlich in den Filialen der Nospa und der VR Bank, in beiden Tankstellen und in der Bäckerei Koch.