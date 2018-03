Nordfriesland : Landschaft ohne Wind-Rotoren

Vier nordfriesische Regionen werden zu Landschaftsschutzgebieten, in denen Windkraftanlagen nicht erlaubt sind.

Die Gesamtfläche ist riesig: Insgesamt 38.872 Hektar in vier Regionen auf dem nordfriesischen Festland werden in Kürze unter Landschaftsschutz gestellt. Die Ausweisung der Landschaftsräume Wiedingharder- und Gotteskoog, Geest- und Marschlandschaften der Soholmer Au und der Arlau sowie die Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit vorgelagerter Marsch wird zwar am kommenden Freitag (23.) noch einmal im Kreistag beraten. Aber ändern wird das aller Voraussicht nach nichts mehr: Die vier Kreisverordnungen über die Landschaftsschutzgebiete sollen bereits im April in Kraft treten.

Einziges Ziel ist es, auf diese Weise die vier Räume dauerhaft frei von Windkraftanlagen zu halten. Dazu hatte Dieter Harrsen als Landrat des Kreises Nordfriesland die Areale bereits im Jahr 2016 einstweilig sichergestellt, so dass dort keine Rotoren errichtet werden durften. Dies entspricht auch dem Willen des Kreistages, der die vier Landschaftsräume ursprünglich über die alte Regionalplanung des Landes als „Charakteristische Landschaftsräume“ gesichert wusste. Im Nachgang war diese jedoch gerichtlich gekippt worden.

Im Rahmen des öffentlichen Beteiligungsverfahren zur Ausweisung der Landschaftsschutzgebiete konnten bis Mitte 2017 Stellungnahmen abgegeben werden. Insgesamt waren in 186 Fällen Bedenken und Anregungen von Privatleuten, Kommunen und Firmen sowie staatlichen Stellen und berufsständischen Organisationen, wie dem Bauernverband, eingereicht worden. Diese sind dann innerhalb der Kreisverwaltung mit den Schutzzielen abgewogen und die Ergebnisse auch den politischen Vertretern des Kreises zu Kenntnis gegeben worden.

Von Betroffenen wurden demnach überwiegend Bedenken gegen die Planungen eingebracht – aus Sorge um eine mögliche Verschärfung der Verordnung, der Einführung von Bewirtschaftungsauflagen für die Landwirtschaft, die Beschränkung baulicher Entwicklungen und einen Werteverlust innerhalb eines Schutzgebietes. Einige Kommunen sehen zudem Einnahmequellen durch Windpark-Projekte sowie die gemeindliche Entwicklung gefährdet.

Burkhard Jansen, Leiter des Fachbereiches Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur, versicherte dazu jüngst im Umweltausschuss: „Es gibt keine Auflagen in der Bewirtschaftung, wir sind nicht im Natur-, sondern im Landschaftsschutzgebiet.“

Das Kreiskonzept zur Windkraftentwicklung von 2009 sei wichtig gewesen mit Blick auf die „Balance des Raumes“ für regenerative Energien, den Anspruch an die landschaftliche Charakteristik Nordfrieslands, die Akzeptanz für den Windkraft-Ausbau, den Erhalt der Erholungslandschaft, der Schönheit und der historischen Kulturlandschaft, stellt dazu der SSW-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Ulrich Stellfeld-Petersen, fest. Und: „Der Schritt zur Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten ist der im Augenblick einzig rechtssichere Weg, an diesen Zielen festzuhalten und sie umzusetzen.“

Dennoch möchte der SSW den Landrat als Untere Naturschutzbehörde vom Kreistag am 23. März noch einmal explizit aufgefordert wissen, „von jeglicher über die in den Verordnungen enthaltenen Reglementierungen für Grundeigentümer und Nutzer, hier insbesondere der Landwirtschaft, dauerhaft abzusehen“.

Dass Eingriffe ins Eigentum über die Landschaftsschutzgebiete Betroffenheit auslösen, konstatierte auch Jansen. „Wir sehen das, haben aber keine Möglichkeit, davon abzuweichen, wenn wir die vier Teilräume dauerhaft von mastähnlichen Anlagen freihalten wollen.“ Während in Dithmarschen ein Windmüller per Eilantrag gegen ein – anders gelagertes – Ausweisungsverfahren des Nachbarkreises erfolgreich gewesen war, erwartet Jansen für den Kreis Nordfriesland keine juristischen Probleme: „Wir gehen davon aus, dass alles, was wir jetzt liefern, auch gerichtsfest ist.“