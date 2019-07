Bredstedt und Reußenköge : Landfrauen seit 60 Jahren aktiv

Vorsitzende Heidi Thomsen skizzierte ein über die Jahrzehnte verändertes Erscheinungsbild des Vereins und seiner Ziele.

von Udo Rahn

03. Juli 2019, 11:58 Uhr

Bredstedt | Seit 60 Jahren ist der Landfrauenverein Bredstedt-Reußenköge mit seinen 250 Mitgliedern als einer von 26 Ortsvereinen fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben des Kreises Nordfriesland. Grund genug für die Vorsitzende Heidi Thamsen und ihr achtköpfiges Vorstandsteam, einen Jubiläumsabend unter dem Motto „Midsommar“ in der Koogshalle auf die Beine zu stellen. Sommerblumensträuße und liebevoll von Ehrenamtlerinnen gestaltete Dekorationen machten das Fealing der schönen Jahreszeit perfekt.

Vertreter aus Politik, Feuerwehr, Wirtschaft und Vereinen gratulierten. Neben Festreden, Geselligkeit beim Buffet, sorgte der stimmungsvolle Auftritt der plattdeutschen Gruppe „De Watermänner und een Fisch“ für gute Laune.

„Ohne Damen, die vor sechs Jahrzehnten den Schwung und Ehrgeiz hatten, einen Landfrauenverein zu gründen, könnten wir kein Jubiläum feiern“, sagte Heidi Thamsen. „Drei der Gründerinnen sind heute hier.“ Sie bedachte Aenne Struve, Anneliese Lüders und Jenny Volquardsen mit Blumensträußen.

„In 60 Jahren ist viel passiert. Der Fortschritt hat seinen Lauf genommen. Fünf Vorsitzende haben den Verein individuell geprägt und vorangebracht“, so die Vereins-Chefin. Seit Gründung am 19. Juni 1959 waren Luise Sattler (bis 1966), Marianne Paulsen (1966 bis 1987), Erika Denker (1987 bis 1999) und Magret Albrecht (1999 bis 2014) am Ruder, bevor die jetzige Vorsitzende 2014 übernahm. Jetzt habe sie die Ehre, mit tollen Vorstandsdamen dem Verein vorzustehen. Dieser geringe Wechsel zeuge von Bodenständigkeit und Kontinuität. „Einmal im Monat treffen wir uns zu einem Ausflug, einer Lesung, Fortbildung, oder zum Theaterbesuch. Wir organisieren Veranstaltungen mit den Nachbarvereinen Dörpum und Langenhorn, sind aber auch mit anderen Nachbarvereinen in Kontakt“, so Thamsen. Tradition habe die Präsenz auf den Bredstedter Markttagen, deren Erlöse regelmäßig für einen guten Zweck dienen.

Der Ursprung der Landfrauen-Bewegung liegt in der Landwirtschaft. Ziel war es, Frauen zum Zweck der ländlich-hauswirtschaftlichen und kulturellen Weiterbildung zu organisieren. Inzwischen sind Frauen aus allen Berufs- und Altersgruppen dabei. „Landfrauen sind innovativ, kulturell interessiert, begehrlich auf Weiterbildung, wissbegierig und offen“, sagte Heidi Thamsen. „Das Klischee der Tortenbäckerinnen gibt es schon lange nicht mehr. Wir leben die Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Die Landfrauen sind der Motor der ländlichen Region – sie sind die guten Seelen. Ein starkes Netzwerk, das Landfrauen aufgebaut haben, zeigt, dass sie einen Bekanntheitsgrad und Stellenwert in der Gesellschaft haben.“

Seit einem Jahr gibt es zudem die „Jungen Landfrauen“, die sich unter der Flagge des Kreisverbandes aktiv einbringen. Auch im örtlichen Verein gebe es viele jüngere Frauen. „Und daher ist mir um die Zukunft nicht bange.“

Der aktuelle Vorstand: Heidi Thomsen (Vorsitzende), Katja Schaumburg (zweite Vorsitzende), Doris Knauf (Kassenwartin), Monika Klein (Vize-Kassenwartin), Wiebke Sibbers-Brümmer, (Schriftführerin), Nicole Wartzack (stellvertretende Schriftführerin), Bettina Lätari, Ose Martensen und Nicola Petersen (Beisitzerinnen).