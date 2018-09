Landfrauen in Sorge: Aus für Spezialitätenmarkt?

Marktmeisterin Dörte Rickerts gibt ihren Posten auf. Sollte sich keine Nachfolgerin finden, droht nach 44 Jahren das Aus.

von shz.de

17. September 2018, 14:42 Uhr

Das war schon eine kleine Bombe, die bei der Spezialitätenmarkt-Nachlese der Landfrauen-Vereine Eiderstedt und Everschop platzte. Dörte Rickerts kann aus zeitlichen und betrieblichen Gründen den Posten als Marktmeisterin nicht mehr fortführen. Eine Nachfolgerin konnte an diesem Abend nicht gefunden werden. Die Vereine hoffen nun, dass sich bis zur nächsten Zusammenkunft im November jemand findet, der das Amt übernimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre es nicht ausgeschlossen, dass es künftig keinen Spezialitätenmarkt mehr geben wird. Nach 44 Jahren wäre dann Schluss mit einer Tradition, die das Gardinger Stadtleben stets am letzten Juli-Sonntag bereichert. Interessierte werden gebeten, sich bei Dörte Rickerts zu melden.

Der Rückblick auf den Spezialitätenmarkt fiel sehr positiv aus. Die Marktmeisterin berichtete: „Alle waren gut drauf, und es wurde alles verkauft.“ Das Wetter war optimal. Mit der Trachtengruppe war man übereingekommen, wegen der hohen Temperaturen auf einen Auftritt zu verzichten. Sehr zur Freude der Land-Frauen hatte sich Rainer Martens kurzfristig zur Verfügung gestellt, um die Gäste mit seinen plattdeutschen Liedern zu unterhalten. Der Aufbau der Stände hat super geklappt. Hierfür dankte Dörte Rickerts Dietmar Wibberg und seiner Crew sowie der Landjugendgruppe Welt. Die Tombola war wieder der große Renner. Die vielen Preise waren allesamt gespendet. Hierfür und auch für anderweitige Spenden sei ebenfalls ein Dank ausgesprochen.

Der Erlös des diesjährigen Spezialitätenmarkts, der durch höhere Kosten in diesem Jahr nicht so üppig ausfiel, wurde an vier Orgnisationen ausgeteilt. Die Kinderatelier-Werkstatt Garding, vertreten durch Wolfgang Groß-Freitag, Jörg-Uwe Becker und Andrea Gerdes, möchte Arbeitsmaterial für die Kinder anschaffen. Norbert Schütt und Ludwig Steinborn von der Tönninger DLRG-Station, die für den Schwimmunterricht zuständig sind, planen, Ströhmungs-Ausrüstungen von der Spende kaufen. Für die evangelischen Pfadfinder Garding nahm Thomas Knippenberg die Spende entgegen. Da viele ihrer Aktivitäten draußen stattfinden, sollen für das Geld Feuerschalen angeschafft werden. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Vertreter der Pfadfinder aus Oldenswort die Spende an diesem Abend nicht direkt übernehmen.

Für das kommende 70-jährige Jubiläum sowie weiterer wichtiger Anschaffungen hatten sich die Land-Frauen in diesem Jahr einen kleinen Anteil aus dem Erlös selbst zugestanden. Zum Schluss bedankte sich Beate Peters bei Dörte Rickerts: „Wir danken dir für deine Arbeit, du hast dein Herzblut in diese Aufgabe gesteckt.“