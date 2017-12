Aus den Gemeinden : Landesplanung bremst Behrendorf aus

vergrößern 1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Zu der vor einiger Zeit beim Land gestellten Anfrage zur Bauleitplanung in der Gemeinde Behrendorf erhielt Bürgermeister Jens Andreas Carstensen mittlerweile eine Antwort der Landesplanungsbehörde: Demnach sei der landesplanerisch vertretbare Rahmen der kommunalen Wohnungsbauentwicklung im Planungszeitraum 2010 bis 2025 bereits ausgeschöpft.

Diese Nachricht sorgte für Empörung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, der das 565 Seelen-Dorf in seiner wohnbaulichen Entwicklung auf lange Sicht ausgebremst sieht. Da die „nichtmögliche Weiterentwicklung“ auch für andere Gemeinden im Amt Viöl problematisch ist und vielerorts für Unmut sorgt, soll nun auf Amtsebene überlegt werden, Vertreter der Planungsbehörde zu klärenden Vor-Ort-Gesprächen einzuladen.

Die Vorlage der Abrechnung über die Sanierungsmaßnahmen im Behrendorfer Kindergarten ergab, dass dort für den Umbau und für Anschaffungen der U3-Gruppe Kosten in Höhe von 41.600 Euro entstanden sind. „Diese werden komplett vom Kita-Werk Nordfriesland bezahlt, das übrigens auch den Förderantrag stellt“, machte Jens Andreas Carstensen deutlich.

Um diese Einrichtung ging es auch beim Bericht aus dem Kindergartenausschuss. Wie der Gemeindevertreter Carl Martin Carstensen mitteilte, ist der Kindergarten nach wie vor so gut ausgelastet, dass im nächsten Jahr möglicherweise Kinder abgewiesen werden müssen. „Als Kriterium für die Auswahl gilt unter anderem der Zeitpunkt der Anmeldung“, sagte er und wies darauf hin, dass bei Inanspruchnahme der Nachmittagsbetreuung von den Eltern ein Arbeitsvertrag vorzulegen sei. Wegen der gestiegenen Personalkosten werde der Haushalt im kommenden Jahr in diesem Ressort höher ausfallen.

Wie in vielen Gemeinden standen an diesem Abend auch die Beratungen über den Haushaltsplan für 2018 auf der Tagesordnung. Bürgermeister Carstensen informierte über einige wichtige Fakten aus dem viele Seiten umfassenden Zahlenwerk und berichtete unter anderem über die dringend erforderliche Erweiterung von Rohrleitungen zur Oberflächenentwässerung im Außenbereich (Wege Nr. 21 und 23). Für diese Maßnahme sind im neuen Haushalt Investitionen in Höhe von 10.000 Euro eingeplant. Insgesamt geht er 2018 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 125.400 Euro aus.