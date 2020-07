Wattenmeer Nordfriesland : Land aus dem Meer – Deutschlands jüngste Insel liegt vor unserer Haustür

Die schnelle Entwicklung der neuen Insel von Norderoogsand mit ihrer vielfältigen Pflanzenwelt hat auch die Vogelwelt positiv beeinflusst.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“. Dieser Spruch bezieht sich nicht nur auf viele Lebensbereiche, sondern insbesondere auch auf die Entwicklung und Gestaltung der gesamten Nordseeküste.

Permanente Veränderung

Das Festland, die Inseln, Halligen, Sände, Watten und Priele sind durch die Gezeiten mit Ebbe und Flut und auch sporadischen Sturmfluten einem ständigen Wandel unterworfen.Jahrhunderte dauerten die permanenten Veränderungen, die die derzeitige Landschaftsform geprägt haben, und noch immer modelliert die Natur und überrascht mit ständigen Veränderungen.

So auch in einem nur kleinen Bereich der deutschen Nordseeküste, an der Westküste von Schleswig-Holstein, wo die Dynamik der Natur insbesondere auf den tidebeeinflussten Sänden Nordfrieslands tagtäglich deutlich sichtbare Spuren hinterlässt.

Außensände dienen als Wellenbrecher

Circa 25 Kilometer vom Festland entfernt reiht sich südlich von Sylt eine Kette von mehreren Sänden in Nord-Südrichtung. Zu diesen drei Außensänden zählen der Japsand, Norderoogsand sowie Süderoogsand, die aufgrund ihrer Lage mit den Inseln und Halligen als Wellenbrecher gegen die Sturmfluten dienen.

Eine besondere Bedeutung kommt dem circa acht Kilometer langen und etwa drei Kilometer breiten in der Mitte liegenden Norderoogsand zu, nur zwei Kilometer von der bekannten Vogelinsel Norderoog entfernt.

Dünenbildung auf Norderoogsand

Vor weit mehr als 30 Jahren, so erzählt der Nationalparkwart und Referent im Vogelschutzverein Jordsand, Harry Diedrichsen von Hooge, zuständig für die kleine Seevogelfreistätte Norderoog, hätten sich schon vereinzelt kleine dünenähnliche Sandinseln gebildet, die aber häufig durch nachfolgende Sturmfluten wieder zerstört wurden. Andere profunde Kenner dieser Region, die Gebrüder Hellmann von Pellworm, haben ebenfalls die ersten Anfänge einer leichten Dünenbildung auf dem Sand beobachtet.

Die beiden fahren übrigens im Sommer fast täglich von Pellworm mit ihrem Ausflugsboot in den südlichen Teil dieses Sandes, haben als einzige die Lizenz für diese Touren im Nationalpark und kennen diese amphibische Gegend wie ihre „Westentasche“

Pflanzen beginnen Wurzeln zu schlagen

Treibholz, Pflanzenteile und andere Gegenstände wurden durch die Flut auf den Sand gespült. An ihnen verfingen sich die unzähligen Körner des Flugsandes, die der ständige Westwind einem Sandstrahlgebläse ähnlich über die ebene Fläche fegte. Kleine Primärdünen bildeten sich und ermöglichten das Ablagern und Keimen von ersten salzliebenden Pflanzen wie Dünenquecke, Meersenf, Salzmiere und Kalisalzkraut, die häufige Überflutungen problemlos überstanden und dort zu wurzeln begannen.

Diese Primärdünen mit zaghafter Vegetation wurden zahlreicher, und es entwickelte sich mit der Zeit ein geschlossener Primärdünenbereich im Norden des Sandes. Strandroggen und Strandhafer siedelten sich an. Im Jahr 2013 konnten sogar zwei äußerst seltene Pflanzenarten festgestellt werden: die Strandwolfsmilch sowie die Gelapptblättrige Melde. Die Wolfsmilch stammt vom Mittelmeer und hatte sich mittlerweile bis zu den westfriesischen Inseln verbreitet. Beide Arten wurden von dem Biologen und ausgewiesenen Spezialisten für Salzwiesen und Dünen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Dr. Martin Stock, festgestellt. Er untersucht zudem die Entwicklung der Insel seit über 10 Jahren systematisch.

„Bis heute konnten auf der neuen Insel über 80 Pflanzenarten festgestellt werden“, sagt Dr. Martin Stock. „Die Gelapptblättrige Melde stellt eine botanische Sensation dar, da sie auf der Roten Liste steht und als ausgestorben galt. Hier auf der neuen Insel ist sie jetzt wieder zu Hause.“

Bis heute hat sich die Größe der Düneninsel, die inzwischen etwa drei bis vier Meter über dem Meeresspiegel liegt und im Gegensatz zum Sand auch nicht mehr bei Sturmfluten überschwemmt wird, auf über 15 Hektar vergrößert. Fliegern, die öfter über dem Wattenmeer unterwegs sind und die amphibische Landschaft aus der Vogelperspektive betrachten können, ist die begrünte Fläche auf den „Saharaflächen“ schon vor Jahren aufgefallen (siehe Fotos).

Die schnelle Entwicklung der neuen Insel von Norderoogsand mit ihrer vielfältigen Pflanzenwelt hat auch die Vogelwelt positiv beeinflusst und für mehrere zum Teil seltene Arten optimale Nistmöglichkeiten geschaffen. Im Jahr 2018 waren insgesamt 560 Brutpaare anzutreffen, davon 440 Silber- und Heringsmöwen, 18 Zwergseeschwalben und weitere wie Graugänse, Austernfischer und Sandregenpfeifer. Eine Besonderheit ist die Brut eines im Wattenmeer sonst rar vorkommenden Vogels, der in der Regel in Fels- oder anderen Höhlen brütet, hier auf der neuen Insel aber – wie übrigens auch auf der Dithmarschen vorgelagerten Vogelinsel Trischen und auch auf einzelnen ostfriesischen Sänden – ungewöhnlicherweise am Boden brütet: ein Paar des seltenen Wanderfalken. Es gibt Vermutungen von einzelnen Ornithologen, dass die Anwesenheit dieser Vogelart dazu beigetragen haben könnte, die Ansiedlung von Brand- und Flussseeschwalben, die auf der benachbarten, nur zwei Kilometer entfernten Vogelinsel Norderoog sowie auch auf Trischen zu Hunderten brüten, zu verhindern.

Auch als Rastplatz für Tausende von Enten, Gänsen und Limikolen (Watvögel) hat die neue Insel im Verbund mit dem über 20 Quadratkilometer großen Sand eine immense Bedeutung. So wurden dort draußen 60 .000 Knutts, 35.000 Alpenstrandläufer und 10.000 Pfuhlschnepfen gezählt, um nur einige Zugvogelarten zu nennen. Außerdem finden dort Hunderte von Seehunden und auch einzelne Kegelrobben einen idealen Wurf- und Ruheplatz.

Einzigartig sind die Flora und Fauna dieser gesamten Naturlandschaft, die nicht umsonst im Jahr 2009 von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Die kleine „Neue Insel“ trägt in entscheidendem Maß dazu bei. Man wird abwarten müssen, wie sich dieses Eiland weiterhin entwickelt. Zukunftspotential für ein Biotop mit einer großen Biodiversität ist vorhanden.

Die oben erwähnten Außensände liegen in der Schutzzone eins des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und dürfen nicht betreten werden. Nur für Norderoogsand gibt es eine Ausnahme: Im Auftrag des Nationalparkamtes haben die Brüder Hellmann die Betreuung dieses Sandes übernommen und die Sondergenehmigung für limitierte Bootstouren, mit Gästen den Aussensand im Süden zu besuchen.