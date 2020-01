Bordelumer beschweren sich : Lärm aus dem Blockheizkraftwerk

Die Ausschuss-Mitglieder setzen sich nun für eine Ummantelung der Anlage ein.

22. Januar 2020, 15:08 Uhr

Bordelum | Das nahe am Bordelum-Hus aufgestellte Blockheizkraftwerk (BHKW), es dienst der Versorgung des Domizils, der Schule sowie der Kita Kindertagesstätte, später auch des neuen Baugebietes „Fru-Metten-Weg“, soll aus Lärmschutzgründen mit einer Ummantelung versehen werden. Darüber waren sich die Mitglieder in jüngster Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Bordelum einig. „Das sind wir unseren Anwohnern der Straße ’An der Schule’ schuldig“, so der Gremiums-Vorsitzende Dirk Paulsen. „Es gab bereits berechtigte Beschwerden über starkes Brummen, besonders nachts.“

Weiter waren sich die Mitglieder einig, dass die Entwässerungsleitung am Schwimmbad dringend saniert werden muss. Regelmäßig, so informierte Paulsen, werden die Dichtungen der alten Betonrohre durch Wurzelwuchs beschädigt. Bisher sei dann immer nur geflickt worden, was keine Dauerlösung sein könne. Professionelle Abhilfe würde der Austausch durch moderne Rohre schaffen. Allerdings müsse dazu an das Kanalsystem Dorfstraße angedockt werden, was wiederum zur Folge hätte, dass die Straße am Freibad aufgerissen werden müsste. Danach wäre dann auch eine neue Verschleißdecke fällig.

„Zur Saisoneröffnung am 1. Mai werden wir das nicht mehr schaffen. Gelder für eine solche Maßnahme sind auch nicht im Haushalt 2020 vorgesehen. Ich finde, wir sollten das Projekt in 2021 schieben“, so der Einwand von Siegfried Puschmann. Rasch war sich das Gremium einig, zunächst einen Planer mit der Kalkulation zu beauftragen. „Danach sehen wir weiter“, so Paulsen.

Einige andere Maßnahmen bezüglich des Schwimmbades aber sind schneller umsetzbar. So soll an der Treppe, die auf dem Freibad-Gelände hinunter zur Liegewies führt, aus Sicherheitsgründen durch Bauhofmitarbeiter ein Geländer angebracht werden. Zudem gibt es Stolperfallen an einigen Stellen der Gehwegplatten, die ebenfalls behoben werden sollen. Wegen einer dauerhaften Lösung – gedacht wird hier an den Austausch sämtlicher Platten – soll Christoph Brockmann vom Amt Mittleres Nordfriesland eine Kalkulation erstellen.

Weiter ging es um Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz. Die Diskussion darüber hatten die Gemeindevertreter in den Ausschuss verwiesen. Einig war sich die Runde gewesen, dass mehr Flächen – sowohl gemeindeeigene, als auch private, – zu bienen- und insektenfreundlichen Arealen umgewandelt werden sollen. „Auch bei dieser Thematik sollen Fachleute mit ins Boot“, so Dirk Paulsen. Joachim Baumgarten beschäftige sich diesbezüglich mit eventuellen Fördermitteln. Die Windparks, die Akteure des Vereins „Runder Tisch Naturschutz Nordfriesland“ und der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises Nordfriesland, wolle man ebenfalls um Unterstützung bitten. „Ich denke, wir werden in der Februar-Sitzung Konkretes hören“, schloss der Vorsitzende die Beratungen.