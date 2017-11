Eiderkanal-Packhaus : „Längster Adventskalender der Welt“ in Tönning öffnet seine Tore

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Nov.2017 | 07:36 Uhr

Tönning | Der „längste Adventskalender der Welt“ wird am Wochenende im nordfriesischen Tönning seine Türchen öffnen. Dann verwandelt sich das historische Eiderkanal-Packhaus erneut in einen riesigen Weihnachtskalender. Mit 77,50 Metern Länge habe es der Mega-Kalender 1997 zu einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, sagte Tourismusdirektor Torsten Kress. Dafür wird das im 18. Jahrhundert erbaute Gebäude in der Vorweihnachtszeit mit Christbäumen, Sternen und Lichterketten festlich geschmückt.

Der Adventskalender lockt den Angaben zufolge jedes Jahr zehntausende Besucher aus ganz Norddeutschland nach Tönning. In diesem Jahr werden die Tore des Kalenders an den ersten drei Adventswochenenden für Basare und Veranstaltungen im Inneren des Gebäudes geöffnet. Rund 200 Kunsthandwerker präsentierten dort Weihnachtliches und Geschenkideen.