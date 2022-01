Gibt es noch Zeitzeugen? : KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing: TV-Firma auf den Spuren von Zwangsarbeiter Wim Aloserij

Der Holländer Wim Aloserij war 1944 einer der Zwangsarbeiter im KZ-Husum-Schwesing. Jetzt sucht eine TV-Produktionsfirma für einen Dreh mit seiner Enkelin Zeitzeugen.

14. Januar 2022, 12:59 Uhr

Der Holländer Wim Aloserij war 1944 einer der Zwangsarbeiter im KZ-Husum-Schwesing. Jetzt sucht eine TV-Produktionsfirma für einen Dreh mit seiner Enkelin Zeitzeugen.

Der Niederländer Wim Aloserij war mehrmals in Husum. Das erste Mal unter sehr grausamen Umständen im Herbst 1944: Als Zwangsarbeiter im Konzentrationslager Husum-Schwesing, einem von 87 Außenkommandos des KZ Neuengamme. Das letzte Mal im November 2017 in Begleitung des Autors Frank Krake, der unter dem Titel „De laatste Getuige“ (zu Deutsch „Der letzte Zeuge“) 2018 ein Buch über ihn veröffentlicht hat. Denn Wim Aloserij, am 8. August 1923 in Amsterdam geboren, meisterte ein besonderes Schicksal. Er hat nicht nur die Fronarbeit in den Lagern überlebt, sondern auch den Untergang des Gefangenen-Schiffes „Cap Arcona“, das – von britischen Flugzeugen bombardiert – am 3. Mai 1945 sank und bis zu 6000 Menschen ins Verderben riss.

So ist der am 3. Mai 2018 gestorbene Wim Aloserij in seinem Heimatland schon eine Berühmtheit. Und das macht sich nun der niederländische Sender Omroep MAX zunutze: „Wir arbeiten an der TV-Reihe ,Sporen van de Oorlog' (Spuren des Krieges), wo wir Enkel von Überlebenden des Zweiten Weltkriegs begleiten, die den Spuren ihrer Großeltern folgen“, sagt Sanne Bouwmeester von der Produktionsfirma SkyhighTV in Hilversum.

Thomas Lorenzen

Es werde insgesamt sechs Episoden geben, die jeweils in eine ganz andere Richtung gehen würden: „Wir folgen zum Beispiel der Enkelin von Micha Gelber, einem jüdischen Mann, der in verschiedenen Lagern war; dem Enkel von Margaretha Schuling-Buller, einer Holländerin, die mit einem deutschen Soldaten ein Kind hatte; der Enkelin von Kitty Wapperom, die in Den Haag im Widerstand war – und der Enkelin von Wim Aloserij.“ So würden diese nicht nur ihre Familiengeschichte besser kennen lernen. „Zusätzlich wird auch deutlich, dass der Krieg noch heute, drei Generationen später, seine Spuren in den Menschen hinterlässt“, so Bouwmeester.

Dreharbeiten in Husum im März

Im März werde ein TV-Produktions-Team mit Aloserijs Enkelin Juliette für Filmaufnahmen nach Husum kommen, wo ihr Großvater vom 26. September bis 29. Dezember – über die gesamte Dauer der Existenz des KZ-Außenkommandos Schwesing – beim Bau des sogenannten Friesenwalls beteiligt war. Von den 2500 hier eingesetzten Zwangsarbeitern aus 14 Ländern, die Panzergräben von fünf Metern Breite und drei Metern Tiefe aushoben, kamen in diesem Zeitraum 300 ums Leben. „Nun suchen wir Augenzeugen oder deren Angehörige, die nähere Informationen über die Aktivitäten von Wim Aloserij in Husum während des Krieges haben.“

Begonnen habe die Odyssee von Wim Aloserij, so erzählt Sanne Bouwmeester, als er 1943 im Alter von 20 Jahren zum Arbeitseinsatz in Deutschland gezwungen wurde. „Er kam in ein Lager in Braunschweig, konnte aber vom Bahnhof Bentheim aus auf dem Dach eines Zuges liegend zurück in sein Heimatland fliehen.“ Dort sei er zunächst untergetaucht, aber 1944 von der niederländischen Polizei aufgespürt und an die deutschen Besatzer übergeben worden. „Über das Lager Amersfoort ging es nach Neuengamme und schließlich nach Husum, wo er als Krankenpfleger der harten Arbeit und den Schlägen mit dem Stock entgehen konnte.“

Auch die Versenkung der „Cap Arcona“ überlebt

Nach Auflösung des Lagers sei er zurück nach Neuengamme und, als die britischen Truppen näher rückten, nach Lübeck und mit 7000 weiteren Gefangenen auf das Ex-Kreuzfahrtschiff „Cap Arcona“ gebracht worden. Englische Kampfflieger bombardierten die „Cap Arcona“ und zwei weitere Gefangenen-Schiffe in der Annahme, dass es sich um Truppentransporter der Wehrmacht handelte. Wim Aloserij überlebte durch eine glückliche Fügung und kehrte in seine Heimat zurück, wo er heiratete und ein Elektrogeschäft in Amsterdam gründete. Er starb 94-jährig im Schlaf in einem Hamburger Hotelzimmer, einen Tag, bevor er an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 73. Jahrestages der Bombardierung der Häftlingsschiffe in Neustadt teilnehmen konnte.

Über seine Geschichte sagte der bekennende Zeuge Jehovas bei seinem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing: „So etwas darf nie wieder geschehen. Es gibt nur eine gute Lösung, um in Freiheit und Frieden zu leben: Das Leben nach Gottes Wort, das Vaterunser Wort für Wort verstehen.“ Er hege jedoch keinen Groll gegen die Deutschen, es gebe überall gute und schlechte Menschen. „Man muss nicht hassen.“

Suche nach weiteren Informationen

Wer zur Geschichte von Wim Aloserij in Husum beitragen kann, wird gebeten, sich montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr unter Telefon +31 651 964616 oder per Mail an sanne.bouwmeester@skyhightv.nl mit der Produktionsfirma in Verbindung zu setzen.