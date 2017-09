Mit zwei PS durchs Watt : Kutschfahrt mit Kind und Kegel

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

Einen ganz besonderen Ausflug hat die Kirchengemeinde Schwesing am Freitag den zumeist aus Syrien stammenden Flüchtlingsfamilien aus Schwesing, Wester- und Oster-Ohrstedt ermöglicht: Verteilt auf drei Pferdekutschen ging es bei schönstem Wetter mit Kind und Kegel über das Watt hinüber zur Hallig Südfall.

Gut drei Stunden dauerte die Fahrt insgesamt. Etwa die Hälfte der Zeit stand den Teilnehmern für die Erkundung der kleinen Hallig zur Verfügung. „Diese Gelegenheit solltet ihr nutzen und die Zeit dort drüben genießen“, rieten die Kutscher ihren Fahrgästen, während sie die jeweils von zwei starken Pferden gezogenen Wagen mit sicherer Hand durch das Watt dem am Horizont schon sichtbaren Ziel entgegensteuerten.

Mit an Bord waren nicht nur die Betreuer der Flüchtlingsfamilien, die ihnen in den meisten Fällen schon seit mehr als zwei Jahren mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern auch der Schwesinger Pastor Jürgen Kaphengst und Gudrun Thiessen-Hadenfeldt. Sie hatten den Ausflug für die Kirchengemeinde organisiert und an diesem Tag alle Hände voll damit zu tun, mit den Teilnehmern rechtzeitig zur Abfahrt der Kutschen vor Ort zu sein. Selbst wenn die Geflüchteten schon eine Weile im Land sind und sich vielen deutschen Gepflogenheiten angenähert haben – an die von ihnen erwartete Pünktlichkeit haben sich viele von ihnen noch nicht so recht gewöhnen können.

Nachdem „Wattenkutscher“ Holger Hansen zum sofortigen Aufbruch gedrängt hatte, erklärte er den Mitreisenden unterwegs, warum die Abfahrt so pünktlich erfolgen musste – und dass selbst viele Einheimische noch nie auf Südfall waren. „Weil die Hallig seit 1959 unter Naturschutz steht und im Nationalpark Wattenmeer in der Schutzzone 1 liegt, dürfen wir pro Tag maximal 50 Personen hinüber bringen“, erläuterte Hansen. Da die Pferdekutschen witterungsbedingt nur von April/Mai bis September/Oktober ins Watt können – und das auch nur an bestimmten Tagen bei Ebbe – seien diese Fahrten selten, sehr begehrt und zudem schon lange vorher ausgebucht. Wer auf Südfall war, kann also zu Recht behaupten, etwas ziemlich Einmaliges erlebt zu haben.

Und nicht nur unter diesem Aspekt wurde der Ausflug für manchen etwas Besonderes. Der Gedanke, über den Meeresboden zu fahren, der schon in wenigen Stunden wieder vollkommen mit Wasser bedeckt sein wird, hat bei einigen Geflüchteten auch ein wenig Angst ausgelöst. Dass sie dem Meer künftig wieder etwas Positives abgewinnen können, ist ein Nebeneffekt, den dieser unbeschwerte Ausflug hoffentlich mit sich bringen wird. Für die Kinder, die zum Teil bereits in Deutschland auf die Welt gekommen sind, war das aber kein Thema. Für sie war es schlichtweg ein tolles Erlebnis, und für die Betreuer eine Anerkennung ihrer mit sehr viel Zuwendung geleisteten Arbeit.