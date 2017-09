Tönning : Kunstwerk gegen das Vergessen

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Tönning ist um eine Attraktion reicher geworden. Bürgermeisterin Dorothe Klömmer weihte gemeinsam mit der Künstlerin Linda Hamkens sowie Dr. Ulf Ickerodt, Leiter des Archäologischen Landesamtes in Schleswig, drei Stelen aus Eiche mit bronzenen Symbolen ein. Sie stehen auf der Rasenfläche wenige Meter westlich vom Kreisel Badallee und gegenüber der Jugendherberge an der Ecke zum Waldweg. Hamkens hatte sie zur Erinnerung an die einstige am westlichen Stadtrand gelegene frühmittelalterliche Elisenhof-Siedlung, die sich unweit des Standortes befand, kreiert. Informationstafeln geben Auskunft über die historischen Zusammenhänge.

„Ich freue mich, dass Tönning mit den Stelen und Bronzefiguren sowohl ein kulturhistorisches, als auch touristisch attraktives Highlight hinzugewonnen hat. Nicht nur ich finde diese Kunstobjekte außerordentlich schön, stilvoll und beeindruckend. Auch unsere Gäste in der Tourist-Info, in der die Figuren in den letzten Wochen vor ihrer Errichtung eine Zwischenstation fanden, haben sie bewundert und bestaunt“, so die Stadt-Chefin in ihrer Laudatio. Der Standort habe nicht besser gewählt werden können, nämlich direkt in der Nähe zur ehemaligen Siedlung Elisenhof. Ausgrabungen in den Jahren 1957/58 und 1961 bis 1964 belegten die Spuren des damaligen bäuerlichen Lebens sowie des westlichsten Ortes an der sogenannten Wikinger Ost-West-Passage, die von der Eidermündung bis nach Hollingstedt per Wasser führte und schließlich über den Landweg nach Haithabu, von dort über die Schlei zur Ostsee. „Dank gebührt Frau Hamkens für ihr Durchhaltevermögen. Sie haben einen Erinnerungsort geschaffen, an dem man sich der einstigen Bedeutung des Handelsweges zwischen dem Atlantik und der Ostsee bewusst werden kann“, so Klömmer.

Mit von der Partie in der kleinen Feierrunde vor Ort und anschließend im historischen Packhaus waren der Vorsitzende der Gesellschaft für Tönninger Stadtgeschichte, Klaus-Dieter Mai, unter dessen Trägerschaft das Projekt „Der Elisenhof, das Tor zur Nordsee“ steht, der stellvertretende Kreispräsident, Siegfried Puschmann, Amtsvorsteher Christian Marwig, Torsten Kreß, Chef der Tourist-Info Tönning, sowie politische Vertreter, ferner aus den örtlichen Vereinen und der Sponsoren. Nur mit von der Künstlerin persönlich eingeworbenen Spendengeldern von insgesamt 24.000 Euro konnte sie ihre Idee in die Tat umsetzen. Die elf Spender sind übrigens auf eine der Tafeln verewigt.

Hamkens erläuterte, dass das Schiff als Symbol auf die Schifffahrt in damaliger Zeit hinweise, das Trinkhorn den bäuerlichen Alltag darstelle sowie die Münze den regen Handel, der betrieben worden sei. Die Wikinger seien sowohl mit Haithabu, als auch der „großen, weiten Welt“ verbunden gewesen. In der Siedlung Elisenhof wurde Viehhaltung und Getreideanbau betrieben.

Mit ihrer Arbeit, so Hamkens, wolle sie dem Vergessen der Historie für die Zukunft entgegenwirken. Sie plane, an weiteren Stationen des Weges – so in Oldenswort, Friedrichstadt, Schwabstedt oder Hollingstedt – Stelen aufzustellen, um auf die Geschichte aufmerksam zu machen.

Die Materialien wurden nicht zufällig gewählt, denn schon zur Wikingerzeit schätzte man Eichenholz und Bronze wegen ihrer Langlebigkeit. Dank gebühre allen Spendern, bei denen sie auf offene Ohren gestoßen sei, Zimmerermeister Uve Renfranz und dessen Gesellen Sönke Thomsen, den Bauhofmitarbeitern, sowie allen entscheidenden „Köpfen“ der Verwaltung der Stadt Tönning.