Friedrichstadt : Kunstobjekte von poetisch bis aufrüttelnd

„Kunst mi mol hölpen?“ Mit dieser Frage konfrontiert Anke Richter-Teubler die Besucher der Ausstellung „Win Win“ in der ehemaligen Synagoge in Friedrichstadt. Wie auch andere Mitglieder des Vereins der Kunstfreunde Multiple Art, die hier ihre Arbeiten mit provokanten, hintersinnigen, poetischen oder erklärenden Anmerkungen versehen haben, gibt die Künstlerin den Besuchern einen persönlichen Satz mit auf den Rundgang durch die Ausstellung. Gezeigt werden Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie und Objektkunst von schleswig-holsteinischen Künstlern, darunter etliche, die in Friedrichstadt zuhause sind. So wie Anke Richter-Teubler, die computergenerierte Bilder auf Acrylglas geschaffen hat. Oder Ewald Heitzmann, der seine Liebe zu den skurrilen Bildideen und schrägen Gedanken in Christian Morgensterns Gedichten zeichnerisch in Radierungen festhält.

„Jeder, der im Verein Multiple Art ist, durfte mitmachen. Es wurde nicht juriert“, erklärt Ursula Dietze die Vielfalt der Arbeiten, die mit ihren höchst unterschiedlichen Themen und Techniken eine beeindruckende Bandbreite künstlerischen Schaffens wiedergeben. Wechselweise führen die 35 Künstler selbst Aufsicht und beantworten Fragen der Besucher. An diesem Tag ist die Friedrichstädterin Ursula Dietze an der Reihe, die mit einem Werk vertreten ist, das in engem Kontext zur Synagoge steht: Ihr Objekt „Kein Spiel“ aus geschweißtem Eisenblech und Keramik-Kacheln mit eingebrannten Fotokopien ist ein aufrüttelndes „Memory“ ganz anderer Art, das an die Vernichtungsmaschinerie der Nazis erinnert. Sie hat es mit dem Zusatz versehen: „Kein Spiel – Wieso steht dann auf der Kachel – Memory, das haben wir immer gern gespielt!!??“ Denkanstöße geben viele Werke. So hinterfragt die Eiderstedter Künstlerin Karin Dreyer den Menschen an sich, wenn sie Linoldrucke von Gesichtern als „Krönung der Schöpfung“ betitelt und mit einem dicken Fragezeichen versieht. Nachdenklich stimmen die „Rollen“ von Bernd Hamann, Papier-Objekte, die direkt neben der ehemaligen Thora-Nische platziert sind. Ute Feldmann-Kopp mahnt mit ihrer Foto- und Materialcollage „Schmelzende Gletscher“, dass es für unsere Umwelt Fünf vor Zwölf ist. Wolfgang Wehrmeiers Foto-Grafiken von leeren Stühlen in verlassenen Räumen verweisen auf die Nähe von Menschen, auf stattgefundene Begegnungen und Kontakte. „Nichts ist Zufall“, merkt Sabine Rieck zu ihrer Radierung „Himmlische Ordnung“ an.

Bis zum 20. August können Besucher montags bis sonntags, jeweils von 11 bis 17 Uhr, die ganz persönliche Auseinandersetzung mit der Kunst und den Künstlern von Multiple Art in der Kultur- und Gedenkstätte Ehemalige Synagoge (Binnenhafen 17) suchen.