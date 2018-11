Neue Ausstellung im Haus Peters : Kunst zwischen Himmel und Erde

Werke von Augustin M. Noffke und Bernt Hoffmann sind vom 10. November an im Haus Peters in Tetenbüll zu sehen.

von Ilse Buchwald

08. November 2018, 14:11 Uhr

Morgen um 15 Uhr wird eine neue Doppelausstellung im Haus Peters in Tetenbüll eröffnet. Erneut treffen zwei Kunstrichtungen aufeinander. Der Grafiker und Maler Augustin M. Noffke aus Ratzeburg zeigt Arbeiten zum Thema „(Zwischen) Himmel und Erde“ und der Flensburger Fotograf und Mediendesigner Bernt Hoffmann präsentiert eine Auswahl seiner „Digitalen Malerei“. Noffkes Bilder sind Momente der sinnlichen Erfahrung von Natur und Menschlichkeit. Die Motive erscheinen teils experimentell, teils träumerisch. Ein Rezensent brachte einmal den Begriff „Schlachtfeld der Kunst“ ins Spiel, und tatsächlich hat man den Eindruck, der Künstler würde auf dem Mal- oder Radieruntergrund Kämpfe austragen. Noffkes Bilder wirken so, als seien sie immer noch mitten in ihrem Entstehungsprozess, verharren in der Schwebe, wie Erzählungen, die kein Ende finden. Noffke hat von 1980 bis 1987 an der Universität Kiel Kunstgeschichte, Philosophie, Theologie, Psychologie und Pädagogik studiert und parallel dazu Grafik bei Ekkehard Thieme und Malerei bei Harald Duwe an der Muthesius Hochschule erlernt.

Die „Digitale Malerei“ ist hingegen eine Kunstform, die der Flensburger Bernt Hoffmann in unendlich vielen Experimenten seit 2007 entwickelt und in den Folgejahren immer weiter verfeinert hat. Der gelernte Fotograf verwandelt „normale“ Fotografien mit digitaler Hilfe in malerisch wirkende Bildwerke. Für die Ausstellung im Haus Peters hat sich Hoffmann vor allem auf Eiderstedt- und Nordfriesland-Motive konzentriert. Zur Eröffnung findet morgen ein Gespräch mit beiden Künstlern statt. Am 23. Februar ab 15 Uhr gibt es ein weiteres sowie Einblicke in das Atelierleben. Die Ausstellung ist bis zum 24. März zu sehen.