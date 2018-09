Tönning : Kunst von Mensch zu Mensch

Die Ausstellung „Kunst im Packhaus“ lockt unzählige Besucher zum Ausklang der Eiderstedter Kultursaison nach Tönning.

von shz.de

02. September 2018, 15:13 Uhr

„Kunst – das ist der Mensch“, zitierte Tönnings Bürgermeisterin Dorothe Klömmer den großen Niederländer Vincent van Gogh bei der Eröffnung der 4. „Kunst im Packhaus“. Diese rückte in diesem Jahr Skulpturen, Objekte und Fotokunst in den Fokus. Eine hochkarätige Ausstellung in den historischen Mauern des gewaltigen Packhaus-Baus, an der 40 Künstler von der Westküste, darunter auch wieder Dänen aus Tönnings Partnergemeinde Fanø, beteiligt waren. Menschen, die künstlerisch ganz unterschiedliche Arbeitsweisen und Ausdrucksformen wählten und mit ihren Werken wiederum Menschen erreichen, die sich durch diese Kunst animiert fühlen. Ein Austausch von Mensch zu Mensch, bei der es nicht beim bloßen Betrachten bleibt, wie die die angeregten Gespräche zwischen Besuchern und Künstlern am Wochenende im Packhaus zeigten.

Breiten Raum nahmen die Skulpturen und Objekte ein, darunter viele Keramik-Plastiken, aber auch Arbeiten aus Holz, Stein, Glas, Eisen und Papier. Oder aus Textil, wie Gesine Rahlfs aus Tönning mit ihren unverkäuflichen Objekten eindrucksvoll vorführte. Ihre „Birchqueen“, ein in sechs Wochen Arbeit aus Filz und Seide in Borkenoptik erstelltes Meisterwerk, zog viele Blicke auf sich. „Das Kleid ist eine Reise zu mir selbst“, bekannte die Künstlerin, die sich intensiv mit dem „Urstoff der Frau“ beschäftigte und mit ihrem aufwendig gearbeiteten Objekt die zwei Seiten der weiblichen Seele beleuchten will: „Das Fragile und Zerbrechliche und das Raue und Borkige“, so die Künstlerin. Sie habe das Kleid selbst einmal angehabt: „Das war der Moment meines Lebens.“

Während Gesine Rahlfs mit archaisch anmutenden, textilen Elementen faszinierte, erheiterten andere Künstler mit humoristischen Akzenten. Da brachten Doreen und Jan Stümpel aus Friedrichstadt mit fröhlichem Augenzwinkern Keramik und Bücher in Einklang, wurde ein Frosch mit Buch zum „Bücherkönig“ oder der Betrachter dazu animiert, mal seine Nase in ein (Keramik-) Buch zu stecken. Birgit Bock aus Husum gefiel mit witzigen Figuren und „Frischluftkapseln“ aus Drahtgeflecht. Johanna Iversen aus Hamburg schickte robust und standhaft wirkende „kleine dicke Frauen“ aus Altpapier, Tapetenkleister und Kaninchendraht ins Rennen und ließ urige Figuren im Chor singen. Beeindruckend auch die abstrakten Strandgut-Figuren und Wattenmeer-Skulpturen des Dänen Jørgen Olmer, die Rostbilder und verblüffenden Metall-Objekte von Georg Jonietz aus Wesselburen oder die aufgeschnittenen Granit-Eier von Dieter Grühn aus Wobbenbüll, deren Hälften durch Glas verbunden sind, das auf den ersten Blick wie Metall ausschaut. Viele Künstler wie Franjo Fuß aus Katharinenheerd oder Jons Drawert aus Bergenhusen arbeiten mit Fundstücken, andere, wie Volker Crantz aus St. Peter-Ording, verknüpfen höchst spannungsvoll Holz und Stein und bringen so beide Materialien „mit Herz und Seele“ ins Lot.

Fesselnd auch die Bandbreite der Fotokunst, sei es nun die experimentelle, analoge Fotografie von Marko Bahr, die nur noch im Bild dokumentierten, vergänglichen „LandArt“-Projekte von Rüdiger Ziegler und Rainer Schulz, oder die abstrakt anmutenden Fotografien von Reinhard Witt aus Husum, der Meeresmotive auf Farbe und Horizont reduziert. Stimmungsvoll: die nächtliche Landschaftsfotografie von Thomas Kuhn, der für die Eiderstedter Kultursaison, deren Höhepunkt und Abschluss die Kunstausstellung im Packhaus war, eine positive Bilanz zog: „Alle Touren und Events wurden sehr gut angenommen, und auch die Abendveranstaltungen waren ausverkauft.“

Als I-Tüpfelchen dieser Kultursaison bewies die effektvoll und spannend inszenierte Ausstellung im Packhaus einmal mehr, wie vielseitig Kunst an der Westküste ist.