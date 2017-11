Bredstedt : Kunst trifft Natur

vergrößern 1 von 1 Foto: Rahn 1 von 1

04.Nov.2017

„Kunst trifft Natur“ heißt am Sonntag (5.) im Naturzentrum in Bredstedt. Von 10 bis 17 Uhr präsentieren Kunsthandwerker aus dem nördlichen Schleswig-Holstein ihre Arbeiten. Die Mischung der Werkstoffe ist groß. Edles, Schmückendes, Dekoratives, etwas für die Weihnachtszeit – eine bunte Mischung vieler Dinge. Da sind Acryl-auf-Leinwand-Bilder von Hilke Heinsen zu sehen. Sie ist der Schönheit des Wattenmeeres und der nordfriesischen Landschaft verfallen und drückt ihre Gefühle für diese Landschaft in ihren Arbeiten aus. Mit der Kollage „Zeitungswald“ thematisiert Inge von Krottnaurer den Holzverbrauch hierzulande und weltweit. Ähnlich gestaltet Erika Rossow aus Bredstedt ihren Auftritt im Naturzentrum: Sie bietet ihre selbst genähten Einkaufstaschen als Spende für das Naturzentrum an und wünscht sich, dass der Verbrauch an Plastiktüten aufgrund des Einsatzes vielfach zu verwendender Einkaufshilfen sinkt. Die schöne Atmosphäre des Naturzentrums bildet den Rahmen für den Markt und lädt zu einer Pause bei selbst gebackenem Kuchen ein.