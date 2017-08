Viele Ideen in der Aktiv-Region Uthlande : Kulturzentrum soll Welten verbinden

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Der Aufbau von E-Ladestationen auf Amrum ist eines der Projekte, die die Aktiv-Region Uthlande anstoßen möchte. „Mit dem Ausbau sollen Einheimische und Touristen mit E-Fahrzeugen die Möglichkeit bekommen, auf der Insel an strategisch sinnvoll gelegenen Stationen das Fahrzeug zu laden“, erläuterte Regionalmanager Ole Dierßen in der jüngsten Mitgliederversammlung in Husum. Dierßen war zuvor als neuer Geschäftsführer von Manfred Ueckermann, dem Vereinsvorsitzenden, offiziell begrüßt worden.

Eine weitere Idee kam von den Kollegen der Nachbar-Insel Föhr. Dort soll ein Klettergerüst errichtet werden, das die Form eines Segelschiffes erhalten soll. Das Konzept sieht vor, barrierefreie Angebote in die Anlage zu integrieren und bei der gastronomischen Versorgung Wert auf die Verwendung regionaler Produkte zu legen. Auch die Sylter meldeten ein Projekt an. In Westerland soll mit einem Kulturzentrum eine Begegnungsstätte für den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Dänemark geschaffen werden. „Vorgesehen ist darüber hinaus eine internationale Ausrichtung, die sich auch an Flüchtlinge wendet“, so Dierßen weiter. In der Begegnungsstätte sollen verschiedene Veranstaltungen angeboten werden – von Vorträgen und Lesungen bis hin zu Ausstellungen und Workshops. Außerdem sollen Räumlichkeiten der Dänischen Schule in Westerland zur Verfügung gestellt werden.

Ein weiteres Projekt betrifft die historische Pellwormer Vogelkoje. „Sie ist in einem sehr schlechten Zustand und für Touristen kaum erlebbar“, erklärte der Geschäftsführer. Die Idee sei, die Anlage touristisch aufzuwerten und sie bei der Gelegenheit gründlich zu sanieren, um sie vor dem Verfall zu retten. Außerdem ging der Geschäftsführer auf ein Pilotprojekt ein. Dabei gehe es darum, die Inseln und Halligen mit W-Lan auszustatten. Dafür müssten die Gemeinden aber diesem Vorhaben noch zustimmen.

Ein weiteres Projekt betrifft die Küste. So sollen die Deiche auf Sylt barrierefrei hergerichtet werden. „Wir haben mehr als 500 Kilometer Deiche, von denen fast alle für gehbehinderte Menschen nicht zugänglich sind“, stellte Manfred Uekermann fest. Lediglich der neue Deich auf Nordstrand sei vorbildlich errichtet worden. Der Vorsitzende forderte die Planer auf, schon in den ersten Entwürfen die Barrierefreiheit in den Blick zu nehmen. Mit dem beabsichtigten Projekt auf Sylt könnte ein Stein ins Rollen gebracht werden. „Dieses Projekt könnte für ganz Deutschland eine Signalwirkung haben“, so Uekermann weiter. Ein weiteres Vorhaben, das die Aktiv-Region Uthlande angehen möchte, ist ein Klima-Sparbuch. Darin sollen kleine und praktische Tipps veröffentlicht werden, wie jeder sich am Klimaschutz beteiligen kann.

Geschäftsführer Dierßen zeigte sich optimistisch, dass noch viele Projekte umgesetzt werden könnten. „Wir haben in der ersten Hälfte des Förderzeitraums bisher 29 Prozent der uns zur Verfügung stehenden Finanzmittel ausgegeben.“ Damit gäbe es noch gute Chancen, vielversprechende Ideen umzusetzen.

Zum Schluss der Tagung wurden Nikolas Häckel und Henning Vollmer in den Vorstand gewählt. Außerdem wurden zwei neue Vereinsmitglieder aufgenommen: Eidum Entenkoje und Föhr Tourismus.

von ax

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr