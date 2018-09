Hallig Langeneß : Kultur auf den Halligen: Doppelschlag zum Finale

Godewind am Sonntag folgt Jan Plewka und Marco Schmedtje.

von hn

04. September 2018, 16:44 Uhr

Auch wenn für viele Konzertfans die Musik unendlich weiterspielen könnte – nun neigt sich die Konzertreihe „Kultur auf den Halligen“ doch ihrem Ende entgegen. Zum Saisonabschluss können sich Musikliebhaber auf zwei akustische Leckerbissen freuen – inszeniert mitten im Wattenmeer auf Hallig Langeneß: Ein komplettes Paket mit Schifffahrt und Grillabend.

Am Sonnabend (8.) treten Jan Plewka und Marco Schmedtje mit ihrem Programm „Between the Bars“ auf. Plewka ist einer der facettenreichsten deutschen Musiker und Sänger. Mit seiner Band „Selig“ ist er bekannt geworden. Mit „Between the Bars“ hält er „mit Seele und Leidenschaft“ und gemeinsam mit seinem Weggefährten, dem Gitarristen Marco Schmedtje, Rückschau auf vergangene Jahre. Sie spielen Lieder von Ton Steine Scherben und Rio Reiser, eigene Stücke und Songs von Simon & Garfunkel (Abfahrt Schlüttsiel: 16 Uhr, Beginn 20 Uhr).

Zum großen Finale am Sonntag (9.) gibt sich der Inbegriff des „musikalischen Nordens“ die Ehre: Die beliebte Band „Godewind“ musiziert zum wiederholten Male auf Langeneß. Bekannt ist die Gruppe für ihre plattdeutschen Lieder und stimmungsvollen Konzerte zur Weihnachtszeit. Übersetzt bedeutet Godewind „Guter Wind“ – und genau diesen bringen die Musiker immer wieder auf die Bühnen im Norden. Seit 2016 erobert die Band rund um die Frontfrau Anja Bublitz weitere Städte mit ihren neuen Songs auf Hoch- und Plattdeutsch. Unplugged und ganz nah am Publikum will Godewind auf der Hallig mit eigenen neuen Songs – alle inspiriert vom Sommer – aufwarten. Und Bandmitglied Shanger Ohl hat einen ganz speziellen Wunsch: „Es ist die starke Hoffnung, von einer langen und hohen Sturmflut überrascht zu werden, um endlich mal unfreiwillig zu entschleunigen.“ (Abfahrt Schlüttsiel: 12 Uhr, Beginn 16 Uhr)