Kult-Postbote im Watt: „Jede Tour ist anders“

Wattpostbote Knud Knudsen bringt die Post und Touristen nach Süderoog – wir haben ihn begleitet

von Stefan Petersen

16. April 2020, 15:43 Uhr

Nur wenige Einheimische, aber um so mehr Gäste nutzen die Möglichkeit, den über die schleswig-holsteinischen Grenzen hinaus bekannten Postboten Knud Knudsen bei seinen Wanderungen durch das Watt zu begleiten. Knudsen ist zuständig für die Versorgung der auf der Hallig Süderoog lebenden Bewohner mit Post, und das regelmäßig. Und so wandert er im Sommer mehrere Male in der Woche von Pellworm zu der kleinen Hallig, die aus der Vogelperspektive betrachtet die Form eines Herzens zeigt und nur mit dem Boot oder zu Fuß erreicht werden kann. Knudsen zieht Wanderungen zu Fuß vor. „Mit den 13 Kilometer langen Märschen erhalte ich mir meine Gesundheit“, sagt Knuti, wie er von den Einheimischen liebevoll genannt wird. „Und ich hoffe, noch viele Jahre nach meiner Verrentung im nächsten Jahr diesen Job ausüben zu können.“

Knud Knudsen ist auf der Insel Pellworm geboren und hat mit kleinen Ausnahmen bis heute auf der Insel gelebt: Hier erlernte er den Beruf des Elektrikers und ging später zur Berufsfindung ein Jahr als Krankenpfleger nach Walsrode und besuchte ein Jahr lang eine Fachoberschule in Kiel, um später ein Studium beginnen zu können.

Aber es kam anders. 1975 ging er in den Dienst des Landesamtes für Küstenschutz, früher noch Marschenbauamt genannt, und wurde Wasserbauer. Als 2001 die Stelle des für Süderoog zuständigen Postboten frei wurde, übernahm er im Auftrag der Post diesen Job, den er bis heute mit großer Begeisterung ausübt.

Die Post wird mit dem Schiff nach Pellworm zu Knudsen gebracht. Briefe, Päckchen und kleinere Pakete verstaut er in seinem großen Rucksack, manchmal aber auch sonstige dringend benötigte Dinge des täglichen Lebens. Schwere Artikel müssen die Halligbewohner mit ihrem eigenen Boot von der Insel Pellworm oder vom Festland abholen. Einmal hat Knudsen sogar zusammen mit dem ehemaligen Süderoogbewohner Hermann Mathiessen einen kleinen Hundewelpen über das Watt zur Hallig getragen.

Eigentlich geht Knudsen stets regelmäßig und stellt die Post möglichst zeitnah zu. Im Sommer und in der Übergangszeit läuft er insgesamt vier bis fünf Mal die Woche. Der Auftrag der Post sieht aber nur zwei Briefbeförderungen vor, auch im Winter. Zusätzlich bietet er aber speziell für Gäste Wanderungen gegen eine kleine Gebühr an.

Nur selten verspätet sich die Postzulieferung, wenn Gewitter oder Sturmfluten die Aktion verhindern. Ein einziges Mal hat er den Rückweg zu seiner Heimatinsel verpasst: Auf der Hälfte des Weges musste er sicherheitshalber umkehren und auf der Hallig übernachten: Eine stark aufkommende Sturmflut trieb das Nordseewasser so schnell über das Watt, dass eine Fortsetzung des Rückweges lebensgefährlich verlaufen wäre. Erst am nächsten Tag kehrte er wohlbehalten zu seiner Heimatinsel zurück.

Ansonsten ist Knud Knudsen gegen die Widrigkeiten der Nordsee und des oftmals rauhen Wetters resistent. Seine äußere Erscheinung spiegelt deutlich die Anstrengungen bei Wind und Wetter und auch bei Sonnenschein wieder. Braungebrannt sind nicht nur Gesicht und Beine. Mit seinem gestählten Oberkörper könnte er als Natur-Model einen ersten Preis gewinnen. Vom Frühjahr bis zum Herbst trägt er gewissermaßen eine ganz besondere Dienstkleidung: Barfuß und mit bloßem Oberkörper, ebenfalls braun gebrannt. Dazu ein zünftiger silberner Bart und ein sturmzerzauster Haarschopf. Bis in den November hinein verzichtet er auf Schuhe und Strümpfe und lange Hosen.

Gravierende Unfälle oder Verletzungen gab es für den abgehärteten Nordfriesen bisher nicht. „Ein paar kleine Schürfwunden oder auch kleine Schnitte im Fuß durch scharfkantige Muscheln, ja, aber die häufigen Märsche durch das Watt haben meine Füße und meinen Körper unempfindlich gemacht“, sagt er bescheiden und ohne jede Übertreibung.

Knudsen erledigt seine Post-Touren gern allein. Zu seiner Ausrüstung gehören ganz notwendig Kompass und Handy und für seine Orientierung helfen vereinzelt Holzpfähle im Wattboden als Markierung und natürlich seine jahrzehntelangen Erfahrungen und Kenntnisse. Auch der Tidekalender ist von immenser Bedeutung.

„Ich liebe die Weite der nordfriesischen Landschaft, den Wind und die Wellen und vor allem auch die unterschiedlichen Rufe der Seevögel, die mir sehr vertraut sind. Jede Tour ist wieder anders“, schwärmt der 65-jährige Wasserbauer. „Ich habe immer wieder Freude am Laufen, täglich aufs Neue. Und hoffentlich noch recht lange.“

Es bereitet ihm aber auch sehr viel Freude, andere Menschen mitzunehmen und ihnen die Eigenarten und Schönheiten der nordfriesischen Wattlandschaft und der Hallig Süderoog zu zeigen. „Am meisten freue ich mich, wenn ich das Gefühl habe, dass die Gäste alles aufnehmen und genießen.“ Gemeint sind seine Informationen über die amphibische Landschaft der Nordsee und natürlich auch die optischen und sinnlichen Eindrücke, die die Gäste erleben, wenn sie bis zur Hüfte durch einen Priel waten, durch ein pieksiges Muschelfeld oder knöcheltief durch matschigen, schmatzenden Schlick laufen und den typischen, leicht moderigen Geruch des Schlickwatts einatmen.

Als ausgezeichneter und erfahrener Kenner dieser Landschaft geht Knudsen mit sehr viel Verständnis auf die Fragen der häufig aus Süddeutschland kommenden Nicht-Friesen ein.

Nach eineinhalb Stunden ist die etwa sieben Kilometer lange Strecke nach Süderoog geschafft. Eine dicke Schicht Schlick und ein tiefer Priel verhindern einen direkten Weg zur Hallig. Etwa eine halbe Stunde führt die Tour noch parallel an der Halligkante entlang, bis Knud die Gruppe der Wanderer am kleinen Hafen versammelt und den Gästen noch einmal einige Hinweise für das richtige Verhalten auf der Hallig, sprich im Nationalpark, gibt.

Drei zottelige Hochlandrinder mit weit ausladenden Hörnern begrüßen zutraulich die Gruppe. Einige Seeschwalben und Austernfischer warnen wegen ihrer Gelege oder bereits geschlüpften Küken im benachbarten Vorland, bis dann nach einigen hundert Metern die höher gelegene Warft mit dem langgestreckten, reethgedeckten Friesenhaus erreicht ist. Hier wohnen seit einigen Jahren Nele Wree und der ehemalige Fischer Holger Spreer, ebenfalls im Dienst des Küstenschutzes, mit ihren beiden kleinen Töchtern. Mit einer zusätzlichen Hilfe versorgt das aufgeschlossene Ehepaar die für etwa eine Stunde auf dem Hof verweilenden Gäste mit Kaffee und selbstgebackenem Zitronen- und Mandelkuchen sowie hervorragend schmeckender Kartoffelsuppe.

Nach diesem Besuch einer etwas anderen Welt vor der Küste Nordfrieslands geht es wieder zurück mit dem Postboten Knud Knudsen, der von sich behauptet, in seinem Leben nie ernstlich krank gewesen zu sein, was man ihm problemlos abnehmen kann.

„Ich bin zwar nicht abergläubig“, sagt Knud Knudsen,“ aber ich trage am Hals immer einen Bernstein, den mein Vater in der Nordsee gefunden und meiner Mutter geschenkt hat. Diesen Stein habe ich mittlerweile von meiner Mutter bekommen, als Talisman. Und als Glücksbringer hat mir dieser Bernstein in meinem bisherigen Leben stets gute Dienste geleistet. Möge es auch in Zukunft so bleiben!“